Sergio Ramos recusa banco de reservas e joga com infiltração no joelho

O Real Madrid foi eliminado da Supercopa da Espanha, na última quinta-feira, após perder para o Athletic Bilbao por 2 a 1. Em campo durante todo o jogo, Sergio Ramos recusou esquentar o banco na decisão e jogou com infiltração no joelho.

Segundo informado pelo jornal Marca, o zagueiro espanhol sentiu o joelho e chegou a ter dificuldades no aquecimento da partida. Ainda sim, Sergio Ramos foi para o jogo depois de conversar com os médicos da equipe merengue.

Sergio Ramos permaneceu em campo durante os noventa minutos e voltou a sentir dores no pós-jogo. O Real Madrid acredita que o zagueiro tenha que ficar afastado alguns dias para se recuperar.

O contrato de Sergio Ramos com o Real Madrid se aproxima de um fim e não há certeza alguma sobre o futuro do jogador. O vínculo se encerra em junho e o zagueiro já está livre no mercado para negociar um pré-contrato com outra equipe.