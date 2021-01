Sérgio Santos Rodrigues se reúne com Felipe Conceição e apresenta proposta para o treinador

Já visando a próxima temporada, Sérgio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro, se reuniu com o treinador Felipe Conceição, atualmente no Guarani, e apresentou uma proposta para o técnico comandar o clube mineiro em 2021. A informação foi divulgada pelo portal Ge.

Felipe Conceição se mostrou inclinado a aceitar a proposta do Cruzeiro. Mas, a decisão será tomada pelo treinador somente após o final da Série B.

O Guarani entra em campo nesta sexta-feira pela última rodada da competição. O Bugre recebe o Juventude no Brinco de Ouro. A partida vale o acesso para o clube da serra gaúcha.

O Cruzerio busca um treinador após Luiz Felipe Scolari entrar em comum acordo com a diretoria do clube e decidir por não renovar. Desde então, Felipe Conceição é o plano A

Felipe Conceição durante entrevista coletiva pelo Guarani Divulgação/Guarani FC

Com o Guarani, Felipe Conceição fez uma grande campanha de recuperação. No entanto, não conseguiu o acesso. O mesmo aconteceu em 2019, quando comandou o América-MG e não subiu para a Série A na última rodada.

O Cruzerio busca, desde já, fazer o planejamento para 2021 e não repetir os mesmos erros da atual temporada. Ao todo, teve quatro treinadores durante sua primeira e, até então, inédita passagem na Série B. Começou com Adilson Batista, depois passou por Enderson Moreira, Ney Franco e terminou com Felipão.

