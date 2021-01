Sérgio Soares projeta Juventus com ‘jogo impositivo’ na Série A2 do Paulista

Anunciado pelo Juventus no início da janeiro, o técnico Sérgio Soares prepara a equipe para encarar a Série A2 do Campeonato Brasileiro, com início marcado para 28 de fevereiro.

De acordo com o treinador, o objetivo é fazer seu time jogar com uma postura ofensiva, tendo o controle da bola.

“O jogo impositivo vai ser a linha do Juventus na competição. Isso eu não abro mão. Vamos enfrentar equipes que vão se fechar porque sabem que eu gosto da posse de bola”, prevê Sérgio Soares. “Não sei se ficaremos confortáveis na partida, mas vai muito de encontro ao comportamento que gosto nas minhas equipes, que é ter a bola”, afirmou.

Apesar do desejo de trocar passes, Sérgio Soares também demonstra preocupação com a bola aérea, recurso que deve ser utilizado por diversas equipes da competição.

“Precisamos elevar a estatura do nosso time, isso é fato. Os adversários vão jogar com bola aérea, principalmente na Javari”, concluiu.