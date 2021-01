‘Seriado surgindo aí’ · .

Um dia depois de confirmar que deixou a Record, Xuxa Meneghel anunciou que está de volta ao Grupo Globo. A apresentadora de 57 anos se prepara para estrelar um projeto em formato documental para o Globoplay. “Tem um seriado maravilhoso surgindo aí”, declarou nesta segunda-feira (11).

A revelação surgiu em entrevista para o jornalista Luis Erlanger no Instagram. No bate-papo, Xuxa relembrou a saída da Globo em 2014 após quase 30 anos na casa. O comunicador questionou se no período de renovação de contrato surgiu a proposta de mantê-la na emissora como atriz não mais como apresentadora.

“O Schroder [Carlos Henrique, ex-diretor-executivo de Criação e Produção de Conteúdo] chegou a conversar comigo uma coisa parecida. Mas não era para deixar isso para fazer aquilo. Mas, sim, fazer isso [atuar] também”, iniciou.

“Mas sou tanto atriz como sou cantora. Só vendo disco, mas não canto (risos). [Atuar] Não é minha praia. Não é uma coisa que sei fazer. Não é. Eu vou ter que aprender muito porque quero fazer um seriado agora. Quero fazer isso. Tem um seriado maravilhoso surgindo aí a possibilidade. Quero realmente dar o meu melhor e aprender com isso”, entregou.

Ao citar sua saída da Globo, Xuxa ressaltou que se sentiu abandonada pela antiga emissora, o que não aconteceu em sua despedida recente da Record. “Quando eu saí [da Globo], me senti bastante órfã porque fui muito mimada na Globo. Esse mimo começou a diminuir. Quando eu saí, foi tipo: ‘Você não tem mais nada disso aqui. Esquece a história que você tem aqui’. Isso foi chocante”, desabafou.

“[Na Record] Toda hora, os diretores, os presidentes, os caras da alta cúpula chegavam para mim e falavam: ‘Você está feliz? Porque se você não estiver feliz, a gente não quer você aqui. Você está feliz?’. Agora em dezembro, eu saí da Record e fui lá me despedir do Marcelo Silva [vice-presidente Artístico e de Programação da Record]”, contou.

“Fui lá e falei para ele: ‘Gratidão pelo que eu vivi aqui. Pela possibilidade de ter aprendido e vivido tudo aqui’. E saí com uma porta que não se trancou, porque achei que a porta da Globo tinha se trancado para mim. E hoje vejo as pessoas na Globo falando com carinho de mim. Na realidade, não é de mim, é da minha história. Porque negar quem eu sou, é negar o que eles fizeram. Porque a minha história foi feita lá [na Globo]”, completou.

A impressão de que foi rejeitada pela Globo no passado mudou para Xuxa. O novo projeto com a antiga casa é uma prova de que ela se reaproximou da empresa que a tornou quem ela é. “Hoje tenho a possibilidade de fazer um documentário onde o Globoplay vai estar presente. É óbvio que para ter a minha história, a Globo tem que estar presente. Meu documentário vai sair com o aval da Globo”, anunciou.

“Isso é uma maneira de dizer: ‘Ok. A gente realmente aceita que você é quem você é’. Eu sou cria da Globo. Nasci na Manchete, mas sou cria da Globo. Conquistei e tive a possibilidade de ficar cinco anos na Record, dois anos e meio na Argentina, dois anos na Espanha, dois anos nos Estados Unidos, tive a possibilidade de viajar o mundo porque sou cria deles”, enfatizou.

“Nessa criação da artista que sou, eu me senti um pouco: ‘Ops, eles não querem dar o braço a torcer de que me fizeram’. Hoje eu vejo que não. ‘Tanto que a gente deu o braço a torcer como vamos assinar embaixo que a tua história saiu daqui'”, reforçou sobre o produto com o Globoplay.

Durante o bate-papo, Erlanger também questionou Xuxa sobre os planos dela se mudar para a Itália, o que alarmou o fã-clube da rainha dos baixinhos. “É para o futuro. Não é para amanhã nem para logo. Tenho que trabalhar, fazer todos os projetos que tenho que fazer agora, que são muitos, ver o resultado desses projetos e ver o caminho que vou [seguir]”, explicou. Ela tem visto casas na região de Toscana.

“Acredito que daqui a uns dois anos posso dizer para as pessoas: ‘Isso não vai acontecer, isso vai acontecer’. Mas meu trabalho ainda é aqui. Tenho muitas coisas para fazer aqui. Dizer que tenho planos? Tenho, sim. Mas as pessoas estão achando que isso vai acontecer amanhã (risos). Não, gente, pelo amor de Deus. Vão ter que me aguentar por um bom tempo ainda. Tenho muitos trabalhos para fazer ainda”, finalizou.

