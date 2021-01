Série O Senhor dos Anéis deve ter vilão conhecido dos fãs; veja trama!

A série O Senhor dos Anéis, que está sendo produzida pelo Amazon Prime Video, está deixando os fãs extremamente ansiosos e preocupados com o resultado final. Pouca coisa se sabe sobre o seriado e, para aumentar o hype, a plataforma de streaming tem soltado informações aos poucos.

A mais recente novidade, que foi anunciada nesta quarta-feira (13), é de que a série irá contar com um vilão que é um velho conhecido dos fãs da saga de filmes.

(Fonte: Amazon Studios/Reprodução)Fonte: Amazon Studios

O grande vilão de O Senhor dos Anéis

Ainda não foi anunciado quem é o vilão, mas a descrição feita do enredo do seriado apresenta que a história trará “o maior vilão que já nasceu da pena de Tolkien”. O texto completo é de encher os olhos e empolgar qualquer fã de O Senhor dos Anéis, confira:

“A próxima série do Amazon Studios traz às telas pela primeira vez as lendas heroicas da lendária história da Segunda Era da Terra-média. Este drama épico se passa milhares de anos antes dos eventos de O Hobbit e O Senhor dos Anéis, e levará os espectadores de volta a uma era em que grandes poderes foram forjados, reinos subiram à glória e caíram à ruína, heróis improváveis foram testados, esperança pendurada pelo mais fino dos fios, o maior vilão que já nasceu da pena de Tolkien ameaçou cobrir todo o mundo em trevas. Começando em uma época de relativa paz, a série segue um elenco de personagens, tanto familiares quanto novos, enquanto eles enfrentam o temido ressurgimento do mal na Terra-média. Das profundezas mais escuras das Montanhas Sombrias às majestosas florestas da capital dos elfos de Lindon, do reino da ilha de tirar o fôlego de Númenor aos confins do mapa, esses reinos e personagens esculpirão legados que viverão muito tempo depois que se forem.”

J. R. R. Tolkien é a mente brilhante por trás das produções do universo de O Senhor dos Anéis. (Fonte: Camera Press/Bill Porter)Fonte: Camera Press/Bill Porter

O seriado ainda está no período de gravações da 1ª temporada, mas já foi renovado para uma 2ª season.