Séries com Marco Pigossi e ex-Grey’s Anatomy chegam à Netflix em fevereiro · .

Com um ano cercado de expectativa por conta de suas novas séries nacionais, a Netflix faz primeira apresentação em fevereiro um dos títulos mais aguardados pela audiência brasileira. No segundo mês de 2021, entra no catálogo Cidade Invisível, protagonizada por Marco Pigossi e Alessandra Negrini.

Do lado internacional, o mês marca também a chegada de Amigas Para Sempre, série estrelada pela ex-Grey’s Anatomy Katherine Heigl e baseada no best-seller homônimo escrito por Kristin Hannah. Depois de colecionar fracassos, a atriz ganha mais uma chance como protagonista de uma produção.

Comediante conhecido por seus trabalhos no cinema e na TV, Kevin James também ganha uma série para chamar de sua com Pit Stop, que irá explorar o mundo automobilístico da Nascar com a pegada de humor característica do astro.

Confira a lista completa das estreias de séries da Netflix em fevereiro:

Amigas para Sempre (estreia, dia 3)

A série narra a amizade de duas mulheres ao longo de quatro décadas, dos anos 1970 até o novo milênio. Katherine Heigl viverá Tully, a personagem principal, descrita como ambiciosa. Ela superou uma infância traumática, na qual não conheceu o pai e vivia com a mãe, viciada em drogas. Adulta, ela se torna famosa e rica, uma jornalista renomada e apresentadora de um talk show.

Ao seu lado está Kate (Sarah Chalke), sua melhor amiga e espécie de alma gêmea, com quem mantém um elo aparentemente inquebrável. Mas algo acontece que abala a relação. A trama, então, abordará traição e perdão.

Cidade Invisível (estreia, dia 5)

Na primeira série em live-action do aclamado diretor Carlos Saldanha (A Era do Gelo, Rio, O Touro Ferdinando), um policial ambiental encontra uma estranha conexão entre a morte de sua mulher e o aparecimento de um boto cor-de-rosa numa praia do Rio de Janeiro. Conforme avança nas investigações, ele descobre um mundo oculto habitado por entidades do folclore brasileiro.

O elenco conta com nomes como Marco Pigossi, Alessandra Negrini, Jessica Córes, Fábio Lago e Wesley Guimarães.

Hache (segunda temporada, dia 5)

Um ano depois dos acontecimentos da primeira temporada, Hache tem a chance de construir um laboratório para produzir heroína, mas problemas familiares e sócios traidores complicam seus planos.

Cena do Crime – Mistério e Morte no Hotel Cecil (estreia, dia 10)

O Cecil Hotel ganhou fama quando a hóspede Elisa Lam desapareceu. Do criador de Conversando com um Serial Killer: Ted Bundy (2019), esta série documental analisa as cenas dos crimes mais sombrios.

Pit Stop (estreia, dia 15)

Estrelada por Kevin James (Gente Grande), Pit Stop conta a história do chefe de uma equipe da Nascar que tem dificuldade em lidar com os jovens trazidos para modernizar o time. Nova série de comédia da Netflix.

Por Trás de Seus Olhos (estreia, dia 17)

Uma mãe solo tem um caso com o chefe, faz amizade com a mulher dele e acaba entrando em um jogo perigoso. Steve Lightfoot (Justiceiro) e Angela La Manna (Hannibal) assinaram o roteiro enquanto Suzanne Mackie, Andy Harries e Jessica Burdett dividem a produção executiva.

Tribes of Europa (estreia, dia 19)

Em 2074, três irmãos lutam para mudar o destino da Europa depois que uma catástrofe global divide o continente em microestados que disputam o poder.