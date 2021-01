Séries da Marvel no Disney+ não vão cansar público, diz Kevin Feige

De acordo com Kevin Feige, em uma entrevista recente ao portal Screenrant, as séries da Marvel no Disney+ não vão cansar o público de nenhuma forma. Muito pelo contrário. O presidente do estúdio de super-heróis acredita, inclusive, que o conteúdo a ser lançado diretamente para streaming pode ajudar a combater uma espécie de fadiga no público.

Os filmes de super-herói, sobretudo da Marvel, têm dominado as bilheterias desde que tiveram uma ascensão a alguns anos atrás. E Feige desempenhou um papel fundamental nesse processo. A indústria cinematográfica continua a apostar no gênero, tentando se renovar e trazer novidades aos espectadores.

WandaVision é uma das apostas da Marvel no streaming. (Reprodução)Fonte: Disney+

Embora a famigerada “fadiga dos super-heróis” ainda não tenha acontecido, a decisão do Disney+ de fomentar ainda mais conteúdos originais da Marvel gerou alguma dúvida acerca dessa questão. Por mais que exista muita expectativa sobre a maioria das séries anunciadas pela Marvel, a Fase 4 do MCU pode perder algum fôlego durante o processo de exibição.

Sobre todos esses aspectos, Feige, que não pensa dessa forma, argumentou que a mudança de narrativa — do cinema para obras seriadas — é uma grande aposta para o sucesso contínuo da Marvel. “Isso nos permite flexionar novos músculos, músculos diferentes, de uma forma perfeita”, comparou ele, acrescentando que sempre viu a empresa evoluir e se transformar ao longo do tempo.

Séries da Marvel no Disney+ vão inaugurar uma nova era para o MCU

Programada para iniciar a Fase 4 do Universo Cinematográfico da Marvel, WandaVision faz primeira apresentação em 15 de janeiro com dois episódios disponibilizados de uma só vez. A distribuição semanal do conteúdo certamente vai garantir que o hype seja contínuo por alguns meses.

Em seguida dela, está programada a estreia de The Falcon and the Winter Soldier, em 19 de março. Outras produções também já iniciaram seus trabalhos como Loki, Hawkeye e Ms. Marvel. As datas oficiais de estreia deverão ser divulgadas em breve.