Séries na Semana: 2ª temporada de Expresso do Amanhã é o grande destaque

Nesta semana, a TNT retorna com a 2ª temporada da série Expresso do Amanhã (Snowpiercer, no original). A produção é baseada em uma graphic novel francesa e também em um filme homônimo lançado em 2013.

Na nova leva de episódios, conheceremos um pouco mais sobre o vilão interpretado pelo ator Sean Bean, conhecido como Sr. Wilford. No Brasil, a será exibida todas às terças-feiras, pela Netflix, começando no dia 26.

Além dessa estreia, a ABC também retorna com duas produções bastante importantes da franquia ish. Trata-se de Black-ish e Mixed-ish, que estreiam suas respectivas 7ª e 2ª temporadas na próxima terça-feira (26).

Após algumas pausas por conta do começo do novo ano, diversas produções estão continuando suas temporadas com episódios inéditos. É o caso de Shameless, Big Sky e For Life, por exemplo.

Law & Order: Special Victims Unit, da NBC, terá um hiato nesta semana, retornando com o 7º episódio da 22ª temporada em 4 de fevereiro. O mesmo acontece com MacGyver e Blue Bloods, da CBS, que continuam suas respectivas temporadas apenas no dia 5 de fevereiro, uma sexta-feira.

Já This Is Us, também da NBC, continua em hiato e só retorna no dia 2 de fevereiro com o episódio 5×7.

Confira abaixo a programação completa de todas as Séries na Semana.

Segunda-feira (25/01)

9-1-1 — episódio inédito (4×2).

9-1-1: Lone Star — episódio inédito (2×2).

All American — episódio inédito (3×2).

The Good Doctor — episódio inédito (4×8).

Terça-feira (26/01)

(Reprodução)Fonte: ABC

Expresso do Amanhã — estreia da 2ª temporada na Netflix (2×1).

Black-ish — estreia da 7ª temporada na ABC.

Mixed-ish — estreia da 2ª temporada na ABC.

NCIS — episódio inédito (18×6).

FBI — episódio inédito (3×5).

FBI: Most Wanted — episódio inédito (2×5).

The Resident — episódio inédito (4×3).

Prodigal Son — episódio inédito (2×3).

Two Sentence Horror Stories — episódios inéditos (3×5 e 3×6).

Zoey e sua Fantástica Playlist — episódio inédito (2×4).

Quarta-feira (27/01)

Resident Alien — estreia da 1ª temporada no Syfy.

For Life — episódio inédito (2×6).

Big Sky — episódio inédito (1×6).

S.W.A.T. — episódio inédito (4×8).

Seal Team — episódio inédito (4×6).

Nancy Drew — episódio inédito (2×2).

Call Your Mother — episódio inédito (1×3).

The Expanse — episódio inédito no Amazon Prime Video (5×9).

50m² — estreia da 1ª temporada na Netflix.

Amizade Dolorida — estreia da 2ª temporada na Netflix.

Quinta-feira (28/01)

Riverdale — episódio inédito (5×2).

Search Party — episódios inéditos na HBO Max (4×7, 4×8, 4×9 e 4×10).

Grown-ish — episódio inédito (3×10).

Mr. Mayor — episódio inédito (1×5).

Walker — episódio inédito (1×2).

Death in Paradise — episódio inédito (10×4).

Legacies — episódio inédito (3×2).

The Stand — episódio inédito (1×7).

Call Me Kat — episódio inédito (1×5).

Last Man Standing — episódio inédito (9×5).

Sexta-feira (29/01)

(Reprodução)Fonte: Disney+

WandaVision — episódio inédito no Disney+ (1×4).

Servant — estreia da 2ª temporada na Apple TV+ (2×3).

Acampados — episódio inédito (5×3).

Dickinson — episódio inédito (2×6).

A Discovery Of Witches — episódio inédito (2×4).

Not Going Out — episódio inédito (11×4).

RuPaul’s Drag Race — episódio inédito (13×5).

Brooklyn Saints — estreia da 1ª temporada na Netflix.

Domingo (31/01)

Batwoman — episódio inédito (2×3).

Shameless — episódio inédito (11×5).

Charmed — episódio inédito (3×2).

American Gods — episódio inédito (3×4).

The Rookie — episódio inédito (3×5).

The Watch — episódio inédito (1×6).

The Devil Punisher — episódio inédito na Netflix (1×15).

Your Honor — episódio inédito (1×2).

Bridge and Tunnel — episódio inédito (1×2).

