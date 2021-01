Séries na Semana: retorno de American Gods, estreia de Lupin e mais

Na primeira semana útil de 2021, muitas estreias chegam na televisão e no streaming, prometendo trazer grandes novidades ao público. Uma das estreias mais esperadas é a 3ª temporada de American Gods. A produção, que se baseia diretamente na obra do escritor britânico Neil Gaiman, vai começar a disponibilizar seus novos episódios a partir do próximo domingo (10).

Outra série que promete e vai lançar sua primeira parte nesta semana é Lupin, da Netflix, protagonizada por Omar Sy. A trama incorpora o famigerado personagem literário criado por Maurice Leblanc em uma narrativa contemporânea repleta de mistério, ação e bom humor. Os primeiros episódios ficarão disponíveis na plataforma de streaming a partir do dia 8 de janeiro.

A Netflix também vai estrear outras produções ao longo dos próximos dias. Destaque especial para Faz de fala que NY é uma cidade (Pretend It’s a City, no original). Encabeçada pelo cineasta Martin Scorsese, a produção tem Fran Lebowitz dando uma visão sobre a cidade de Nova York sobre seu ponto de vista.

A crítica e também ensaísta aborda diversas questões em seu discurso como o turismo nova-iorquino, a mobilidade urbana, a questão imobiliária e outros assuntos sobre essa grande cidade. A estreia acontece na sexta-feira (8).

Outras estreias bastante aguardadas são as respectivas segundas temporadas de Zoey e sua Fantástica Playlist, na NBC e Dickinson, na Apple TV+. Enquanto a produção da NBC estreia na próxima terça-feira (5), a original da Apple fica disponível em 8 de janeiro.

E embora tenhamos muitas estreias para comemorar, Star Trek: Discovery encerra sua 3ª temporada na quinta-feira (7).

Confira abaixo a programação completa de todas as Séries na Semana.

Terça-feira (05/01)

Nova temporada de Zoey e sua Fantástica Playlist chega nesta terça-feira (5) na NBC. (Reprodução)Fonte: NBC

A Casa Mágica da Gabby — estreia da 1ª temporada na Netflix

Nanatsu no Taizai — estreia da 4ª temporada na Netflix

Zoey e sua Fantástica Playlist — estreia da 2ª temporada na NBC

The Haves and The Have Nots — episódio inédito (8×7)

Quarta-feira (06/01)

Vida Após a Morte — estreia da 1ª temporada na Netflix

Cartas para Eva — estreia da 1ª temporada na Globoplay

The Expanse — episódio inédito na Amazon Prime Video (5×6)

Quinta-feira (07/01)

Mr. Mayor estreia na próxima quinta-feira (7) na NBC. (Reprodução)Fonte: NBC

Mr. Mayor — estreia da 1ª temporada na NBC

Death in Paradise — estreia da 10ª temporada na BBC

Coyote — estreia da 1ª temporada na CBS All Access

The Stand — episódio inédito (1×4)

Call Me Kat — episódio inédito (1×2)

Last Man Standing — episódio inédito (9×2)

As Five — episódio inédito na Globoplay (1×9)

Star Trek: Discovery — episódio inédito na Netflix (3×13) season finale

Sexta-feira (08/01)

Lupin — estreia da Parte 1 na Netflix

O Pequeno Poderoso Bheem — estreia da 4ª temporada na Netflix

Memórias de Idhún — estreia da Parte 2 na Netflix

Faz de fala que NY é uma cidade — estreia da minissérie na Netflix

Por dentro das prisões mais severas do mundo — estreia da 5ª temporada na Netflix

Dickinson — estreia da 2ª temporada na Apple TV+

A Discovery Of Witches — estreia da 3ª temporada na Sky One

Not Going Out — estreia da 11ª temporada na BBC

Disney Gallery: The Mandalorian — episódio inédito no Disney+ (2×3)

RuPaul’s Drag Race — episódio inédito (13×2)

Sábado (09/01)

Caçadores de Demônios — episódio inédito na Netflix (1×13)

The Netflix Afterparty — episódio inédito na Netflix (1×2)

Domingo (10/01)

American Gods exibe o primeiro episódio de sua 3ª temporada no próximo domingo (10). (Reprodução)Fonte: Starz

American Gods — estreia da 3ª temporada na Starz

The Rookie — episódio inédito (3×2)

The Watch — episódio inédito (1×3)

Caçadores de Demônios — episódio inédito na Netflix (1×14)

The Devil Punisher — episódio inédito na Netflix (1×12)

Your Honor — episódio inédito (1×6)

Não se esqueça de comentar qual é a série que você mais quer assistir nesta semana!