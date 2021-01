Séries na Semana: retorno de Riverdale, estreia de Walker e mais

Nesta semana, muitas estreias e retornos mostram que, em 2021, há séries para todos os tipos de público. A emissora The CW, por exemplo, vai retornar com diversas produções importantes de sua grade de produção. Um destaque especial para Riverdale, que exibe o primeiro episódio de sua 5ª temporada na próxima quarta-feira (20).

Além dela, Nancy Drew, Charmed, Legacies e All American também iniciam suas respectivas temporadas nesta semana. A novidade fica por conta de Walker, série protagonizada por Jared Padalecki, astro de Supernatural. A estreia acontece na quinta-feira (21).

A Fox também está retornando com duas produções muito importantes: 9-1-1 e 9-1-1: Lone Star. Ambas as séries exibem os respectivos primeiros episódios de suas novas temporadas nesta segunda-feira (18). As novidades que elas trarão ao público neste ano são eletrizantes, conforme evidenciado pelos trailers divulgados anteriormente.

(Reprodução)Fonte: Fox

Enquanto muitos retornos acontecem em algumas emissoras, Your Honor, da Showtime, não terá a exibição de um episódio inédito no próximo domingo (24), retornando apenas em 31 de janeiro com a Parte Oito de sua 1ª temporada.

Confira abaixo a programação completa de todas as Séries na Semana.

Segunda-feira (18/01)

9-1-1 — estreia da 4ª temporada na Fox.

9-1-1: Lone Star — estreia da 2ª temporada na Fox.

All American — estreia da 3ª temporada na The CW.

The Good Doctor – episódio inédito (4×7).

Terça-feira (19/01)

The Resident — episódio inédito (4×2).

Prodigal Son — episódio inédito (2×2).

Two Sentence Horror Stories — episódios inéditos (3×3 e 3×4).

Zoey e sua Fantástica Playlist — episódio inédito (2×3).

Oi Ninja — estreia da 4ª temporada na Netflix.

This Is Us – episódio inédito (5×7).

Quarta-feira (20/01)

(Reprodução)Fonte: The CW

Riverdale — estreia da 5ª temporada na The CW.

Nancy Drew — estreia da 2ª temporada na The CW.

Call Your Mother — episódio inédito (1×2).

The Expanse — episódio inédito no Amazon Prime Video (5×8).

Mãe só tem duas — estreia da 1ª temporada na Netflix.

O Arsenal dos Espiões — estreia da 1ª temporada na Netflix.

Quinta-feira (21/01)

Search Party — episódios inéditos na HBO Max (4×4, 4×5, 4×6).

Selena + Chef — estreia da 2ª temporada na HBO Max (2×1, 2×2, 2×3).

Dix pour Cent — estreia da 4ª temporada na Netflix.

Mr. Mayor — episódio inédito (1×4).

Walker — estreia da 1ª temporada na The CW.

Death in Paradise — episódio inédito (10×3).

Legacies — estreia da 3ª temporada na The CW.

The Stand — episódio inédito (1×6).

Call Me Kat — episódio inédito (1×4).

Last Man Standing — episódio inédito (9×4).

Gomorra — estreia da 5ª temporada na Sky Cinema.

Gomorra está de volta com sua 4ª temporada. (Reprodução)Fonte: Sky Cinema

Sexta-feira (22/01)

WandaVision — episódio inédito no Disney+ (1×3).

Servant — estreia da 2ª temporada na Apple TV+ (2×2).

MacGyver — episódio inédito (5×6).

Blue Bloods — episódio inédito (11×5).

Acampados — episódio inédito (5×2).

Dickinson — episódio inédito (2×5).

A Discovery Of Witches — episódio inédito (2×3).

Not Going Out — episódio inédito (11×3).

RuPaul’s Drag Race — episódio inédito (13×4).

Jurassic World: Acampamento Jurássico — estreia da 2ª temporada na Netflix.

Fate: A Saga Winx — estreia da 1ª temporada na Netflix.

Vidrados — estreia da 2ª temporada na Netflix.

Sábado (23/01)

Caçadores de Demônios — episódio inédito na Netflix (1×15).

Domingo (24/01)

Batwoman — episódio inédito (2×2).

Charmed — estreia da 3ª temporada na The CW.

American Gods — episódio inédito (3×3).

The Rookie — episódio inédito (3×4).

FBI — episódio inédito (3×4).

The Watch — episódio inédito (1×5).

Caçadores de Demônios — episódio inédito na Netflix (1×16), season finale.

The Devil Punisher — episódio inédito na Netflix (1×14).

Não se esqueça de comentar qual é a série que você mais quer assistir nesta semana!