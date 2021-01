Sertanejo é detonado por respostas secas sobre relação com ex-BBB Gabi Martins · .

Em viagem com a ex-BBB Gabi Martins, o sertanejo Tierry foi detonado nas redes sociais por dar respostas consideradas “secas e frias” sobre sua relação com a cantora. O dono do hit Rita chegou a se desculpar pela forma com que falou da participante do Big Brother Brasil 20.

Pela ferramenta Stories do Instagram, o músico abriu a caixa de perguntas para interagir com os seguidores. “Como foi o pedido de namoro pra Gabi?”, perguntou um internauta. “Nunca pedi”, respondeu Tierry. “Quando vai pedir a Gabi em namoro oficialmente?”, questionou outro. “Vamo com calma”, disse ele.

“Estão namorando ou só se pegando?”, indagou mais um seguidor. “Conhecendo”, frisou o affair de Gabi. Questionado sobre o que mais o encanta na sertaneja, o baiano respondeu “algumas coisas”.

As falas pouco desenvolvidas de Tierry repercutiram mal nas redes sociais. “Gabi, se tu se ama, cai fora dessa”, declarou a blogueira de fofoca Rainha Matos em seu perfil no Instagram. Nos comentários da publicação da influenciadora, vários internautas e até a recém-separada Laura Keller acharam que o cantor não gosta tanto da ex-BBB.

“Mas que leva de macho é essa que tá na Terra? É uma atrás da outra”, se indignou a ex-mulher de Jorge Souza. “‘Algumas coisas’ foi fogo, hahaha. Eu tive que rir pra não chorar”, disse Lethicia Sousa. “Mano, Deus me livre de um macho desse”, criticou Jackleen Geovanna.

“Rita sempre esteve certa”, debochou Leonardo Andrade, sobre a música do sertanejo. A canção pede para que Rita volte, mesmo após ela trair e dar uma facada no intérprete. “Gostar de homem é um castigo”, constatou Larissa Gabriely. “Mulher nenhuma merece isso”, comentou Ana Thays.

Após receber várias críticas em seu próprio perfil, Tierry se defendeu quando questionado se “Gati [junção dos nomes Gabi e Tierry]” era real. “Sim, super. Peço desculpas se as respostas não foram como vocês queriam. Gente, temos tão pouco tempo e hoje já disse que amo, temos até tatuagem”, declarou ele.

No Twitter, o artista também explicou que tudo tem tomado proporções maiores do que ele imagina. “A gente vai vivendo de boa. Sem esperar! Isso que é top. Gente, eu quero casar com a Gabi! Namorar é pros fracos”, falou.

“A verdade é que eu preciso ainda me acostumar com essa vida exposta! Preciso me adequar. Preciso aprender a responder as coisas de forma adequada. Porque tudo repercute. Desculpa a todos. É tudo muito novo pra mim. Perdão!”, ressaltou o sertanejo.

Confira as respostas de Tierry sobre Gabi Martins:

Veja as respostas de Tierry sobre a repercussão:

A gnt vai vivendo de boa.. Sem esperar! Isso que é top

— Tiehit 🤠🔪 (@tierryoficial) January 3, 2021

Gente eu quero casar com a Gabi! Namorar é pros fracos

— Tiehit 🤠🔪 (@tierryoficial) January 3, 2021

Então gnt! A verdade é Q eu preciso ainda me acostumar com essa vida exposta! Preciso me adequar… Preciso aprender a responder as coisas de forma adequada. Por que tudo repercute. Desculpa a todos. É tudo muito novo pra mim… Perdão!

— Tiehit 🤠🔪 (@tierryoficial) January 3, 2021

Confira Gabi Martins e Tierry em fotos publicadas no Instagram: