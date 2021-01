Sertanejo Marrone ignora pandemia e faz show com aglomeração; veja vídeo · .

O sertanejo Marrone, da dupla com Bruno, viralizou nas redes sociais ao aparecer em um vídeo em que se apresenta diante de uma aglomeração em Santa Catarina. Na gravação divulgada nesta segunda-feira (25), ele discursa para pessoas em um palco. Nem o cantor, nem os músicos ou a plateia usam máscaras. O distanciamento social também é ignorado.

De acordo com a jornalista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a gravação é de um show do artista em Itajaí, município de Santa Catarina, no domingo (24). No vídeo é possível ver o sertanejo no palco ao lado de dois músicos, um baterista e um violonista.

É possível também ouvir uma voz anunciando o evento do dia: “Hoje tem show do Marrone. Bora”. No palco, o parceiro de Bruno, discursa: “Aqui é um lugar abençoado por Deus. Muito bacana. Só tem gente bonita. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês”.

Nas redes sociais, Marrone também aparece em fotos ao lado de fãs (adultos e crianças) durante passeio em Itapema, cidade próxima a Itajaí, no domingo. Em publicação de uma fã, ele aparece sem máscara e ao lado de quatro pessoas em uma lanchonete local.

No último final de semana, o governo de Santa Catarina informou que há 558.975 pacientes com teste positivo para Covid-19, sendo que 536.480 estão recuperados e 16.371 continuam em acompanhamento. O coronavírus causou 6.124 mortes no Estado até agora.

Ao ., a assessoria de Marrone informou que “não vai se pronunciar” sobre o caso.

Veja vídeo e fotos de Marrone em Santa Catarina: