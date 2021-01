Servant: Rupert Grint fala sobre mudanças em sua atuação após paternidade

O ator Rupert Grint, conhecido por interpretar Rony Weasley na franquia Harry Potter, falou sobre a série Servant e como a paternidade mudou sua relação com a atuação. A entrevista aconteceu durante um painel da ComicBook para divulgar a nova temporada do seriado da AppleTV. Segundo Grint, a trama é a pior para participar depois que você se torna pai.

(Fonte: Apple TV/Divulgação)Fonte: Apple TV

Rupert Grint, de Harry Potter, fala sobre Servant

Para o ator, a série é quase como um aviso para os pais. Afinal, o seriado conta a história de um casal que perdeu seu filho, porém, a criança foi ressuscitada de forma misteriosa. O ator interpreta o tio desse bebê, um dos únicos personagens que busca uma explicação lógica para o que aconteceu.

O bebê do ator nasceu ainda durante a pandemia. Portanto, ele aproveitou também para falar sobre como foi ver as gravações interrompidas antes do nascimento e, então, voltar para o set com um bebê recém-nascido. Para ele, essa é uma sensação muito estranha e que “mudou a perspectiva de uma forma muito boa, já que não tinha ideia de como era esse tipo de amor pela família”.

Logo, ele foi capaz de entender melhor os sentimentos dos personagens de Servant. Portanto, Grint tem certeza de que a experiência o tornou um ator melhor.

Em dezembro de 2020, o Apple TV renovou a série para sua 3ª temporada, na qual o ator de Harry Potter retorna para seu papel das primeiras temporadas.

