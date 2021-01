Sete dias após deixar Botafogo, Honda chega para assinar com novo time

Keisuke Honda pediu seus desligamento do Botafogo no dia 28 de dezembro de 2020. E nesta segunda-feira, 4 de janeiro de 2021, já chegou a Portimão, em Portugal, onde está seu novo clube, o Portimonense.

O meia japonês vai realizar exames médicos na terça-feira, dia 5, e tem uma oferta de seis meses de contrato com opção de renovação automática ao fim da temporada.

Se tudo correr como esperado, o jogador terá como companheiro de clube o atacante argentino Hernán Barcos, ex-Palmeiras e Grêmio, que faz exames também na terça.

Se no Brasil, Honda deixou o Botafogo na 19ª e última posição do Campeonato Brasileiro, no Portimonense, não encontrará cenário melhor.

O seu provável novo clube é o lanterna do Campeonato Português.