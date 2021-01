Sete novelas para maratonar em 2021 · .

Fãs de novelas não terão do que reclamar em 2021. Além do retorno das tramas inéditas, como Amor de Mãe e Salve-se Quem Puder, haverá estreias de dezenas de sucesso do passado nas plataformas de streaming. Várias destas produções estarão disponíveis na íntegra, prontas para serem maratonadas por noveleiros de plantão.

Entre os folhetins previstos, um destaque é Da Cor do Pecado (2004), com Taís Araújo e Reynaldo Gianecchini como casal protagonista. A história de João Emanuel Carneiro está na fila de exibição do canal Viva.

Na plataforma de streaming da Globo, vão estrear novelas mais antigas, dos anos 1970, como Pai Herói. Outro sucesso daquela década irá ao ar no Viva: Locomotivas, novela de 1977.

Confira sete sugestões de tramas para maratonar ao longo de 2021:

divulgação/TV globo

Chocolate com Pimenta ainda faz sucesso

Chocolate com Pimenta, no Globoplay

A novela de Walcyr Carrasco acabou de terminar sua reprise no Viva, mas se você perdeu ou já quer ver de novo, seus problemas acabaram: Chocolate com Pimenta (2003) em breve estará disponível no catálogo do Globoplay.

A história principal gira em torno de Ana Francisca (Mariana Ximenes), garota humilde que sofre bullying dos colegas e se vê em apuros. Até que, numa grande virada, ela se torna dona de uma fábrica de chocolates e promete se vingar de todos que lhe fizeram mal. A novela estreará no dia 18 de janeiro na plataforma.

divulgação/TV globo

Diná abraça Alexandre em cena de A Viagem

A Viagem, no Viva

A novela espírita estreou no Viva no último dia 21 e já está em sua quarta reprise na TV, tamanho sucesso que faz. Escrita por Ivani Ribeiro, a trama mostra para onde vão os personagens principais após a morte e como os espíritos deles influenciam nas condutas de pessoas com quem conviveram em vida. Exibida originalmente há 26 anos, A Viagem se mantém na mídia até hoje por conta dos memes com o vilão Alexandre (Guilherme Fontes). Os capítulos vão ao ar às 15h e às 23h45, de segunda a sábado.

divulgação/TV globo

O triângulo amoroso de Malhação em 2004

Malhação 2004, no Globoplay

A partir deste ano, o catálogo do Globoplay passará a ter também algumas temporadas de Malhação que foram muito pedidas pelos fãs. Uma delas é a de 2004, protagonizada por Guilherme Berenguer e Juliana Didone. Aquele ano da novela teen foi marcado pela Vagabanda, grupo de rock fictício formado pelos personagens, cujas músicas cantadas por Marjorie Estiano fizeram muito sucesso. Ainda não foi definida a data da estreia no streaming.

divulgação/TV globo

Lucélia Santos foi protagonista de Vereda Tropical

Vereda Tropical, no Globoplay

A novela, que foi ao ar em 1984, nunca teve reprise na Globo ou no Viva. Mas, em 2021, chegará na íntegra ao Globoplay. Vereda Tropical conta a história de Silvana (Lucélia Santos), uma mulher abandonada grávida pelo pai de seu filho, que morre num acidente de carro. Anos depois, ela é disputada por dois outros galãs, ao mesmo tempo em que briga pela guarda do filho com o avô paterno da criança. A novela ainda não tem data de estreia definida.

divulgação/TV globo

Kiki Blanche era a poderosa de Locomotivas

Locomotivas, no Viva

A novela de Cassiano Gabus Mendes foi a primeira da faixa das 19h a ser gravada totalmente em cores. Locomotiva era uma gíria da época para descrever uma mulher bela, sensual e poderosa. A protagonista é Kiki Blanche (Eva Todor), uma ex-vedete que se tornou dona de um salão de beleza. Ela vive um grande conflito em sua família, ao guardar um segredo que envolve mãe e filha. A estreia está prevista para novembro no canal pago.

divulgação/TV globo

A família Sardinha de Da Cor do Pecado

Da Cor do Pecado, no Viva

Foi a primeira novela moderna da Globo protagonizada por uma atriz negra (Taís Araujo) e fez muito sucesso na época de sua exibição original. Da Cor do Pecado retrata o amor entre Preta e Paco (Reynaldo Gianecchini), as maldades e armações da terrível vilã Bárbara (Giovanna Antonelli) e as lutas, loucuras e brigas entre irmãos da família Sardinha. A novela passará na mesma faixa horária de A Viagem no Viva, com previsão de estreia para o fim do ano.

divulgação/TV globo

Tony Ramos e Elizabeth Savalla em Pai Herói

Pai Herói, no Globoplay

Em Pai Herói, Tony Ramos interpretou o protagonista André, um homem criado com a ilusão de que seu pai tinha sido um grande homem. Após a morte do avô que o criou, ele se muda para o Rio de Janeiro a fim de descobrir mais sobre seu pai, e fica sabendo que o homem era tido como um bandido. André então passa a ter como objetivo de vida provar que o pai foi um herói, não um criminoso.

A novela de 1979 está entre as tramas com as maiores audiências da história da Globo. Ainda não foi divulgada a data de estreia no Globoplay.