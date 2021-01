Setor de serviços tem 6ª alta seguida

Conforme dados divulgados nesta quarta-feira (13), o total de serviços prestados no Brasil cresceu 2,6% em novembro de 2020, se comparada a outubro. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Está é a sexta alta neste setor, porém ele ainda não conseguiu atingir números registrados antes da pademia.

O ganho acumulado neste período foi de 19,2%, frente a perda de 19,6% registrada entre fevereiro e maio no setor de serviços. Em outras palavras, não houve nem recuperação do índice registrado em pré pandemia no Brasil. O IBGE também destacou que o índice esta 3.2% abaixo do volume registrado em fevereiro do ano passado.

Outra dado, sempre de acordo com o IBGE, é que o resultado do setor de serviços é pior que o recorde histórico registrado em novembro de 2014. Em comparação com este período, o Brasil está ainda com volume inferiro de 14,1%.

As altas de mês anteriores também tiveram revisão do IBGE: