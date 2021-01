Setrab divulga 417 vagas de emprego nesta quinta-feira (21)

Setrab divulga a abertura de quase 420 vagas de emprego nesta quinta-feira (21). As oportunidades se concentram em diferentes cargos e níveis de escolaridade. Confira, a seguir, mais informações sobre as vagas e como se inscrever!

Setrab divulga vagas de emprego

A Setrab divulgou nesta quinta-feira (21) novas oportunidades de emprego para diferentes cargos e áreas de atuação. As vagas são destinadas a todos os níveis de experiência e escolaridade.

Veja algumas das vagas disponíveis abaixo:

Armador de ferros (1);

Analista de recursos humanos (2);

Analista financeiro (10);

Atendente de telemarketing (3);

Auxiliar administrativo (1);

Cozinheiro geral (1);

Massagista (3);

Mecânico de refrigeração (2);

Motofretista (30);

Pintor de obras (6);

Analista químico (1);

Pizzaiolo (4);

Vendedor de consórcio (10);

Vendedor pracista (6);

Bordador (1);

Borracheiro (1).

Além destas, também há 30 vagas para Representante comercial autônomo, 30 para Corretor de imóveis, 25 para Técnico de suporte de TI, 20 para Serralheiro e 10 para Carpinteiro.

As oportunidades destinadas à Pessoas com Deficiência se concentram nos seguintes cargos:

Bombeiro hidráulico (1);

Auxiliar de logística (2);

Assistente de vendas (2);

Carpinteiro (1);

Operador de caixa (2);

Soldador (1);

Vendedor interno (2).

Todas as vagas divulgadas anunciadas pela Setrab podem ser visualizadas no link, bem como suas especificidades e remuneração.

Como se inscrever

Devido a pandemia de Covid-19, os interessados em alguma das vagas ofertadas pela Setrab, devem realizar a candidatura por meio do aplicativo Sine Fácil ou ir até uma Agência do Trabalhador das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

