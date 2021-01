‘Seu ingrato do c**! Mascaradinho, vai se f**!’

Durante o primeiro tempo de Red Bull Bragantino x São Paulo, no estádio Nabi Abi Chedid, em que o time da casa venceu por 4 a 1, o técnico tricolor Fernando Diniz foi ouvido na beira do campo aos gritos com Tchê Tchê, volante do time da capital, na partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Aos 24 minutos, com o Red Bull já vencendo por 3 a 1, o volante foi falar com o técnico e recebeu uma resposta negativa. Tchê Tchê questionou e no que deu para captar do áudio da transmissão oficial foi a pergunta: “Não posso falar com você?”.

Diniz, irritado, respondeu ao jogador.

“Não pode mesmo. Tem que jogar, cara**! Seu ingrato do cara*! Seu perninha do cara*! Mascaradinho, vai se fu**!”, esbravejou Diniz.

Tchê Tchê fez o único gol do São Paulo no primeiro tempo, quando a partida ainda estava 2 a 0 para o Red Bull.

Na segunda etapa, o meia ainda foi expulso aos 14 minutos após cotovelada em Cuello.

O São Paulo entrou em campo liderando o Brasileirão com 56 pontos, tendo 7 de vantagem para Flamengo e Atlético-MG.