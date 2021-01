‘Seu tempo no Real Madrid acabou’

A traumática eliminação para o Alcoyano, da 3ª divisão, na Copa do Rei, segue ecoando pelos corredores do Real Madrid.

Nesta sexta-feira, o famoso jornalista espanhol Ramón Álvarez de Mon, detonou o lateral-esquerdo Marcelo, que foi titular no fiasco da última quarta-feira, e defendeu que a equipe merengue se livre do brasileiro o quanto antes.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Em participação na Rádio Marca, Álvarez de Mon destacou o alto salário de Marcelo e pediu ao Real que o libere para outro clube, nem que seja de graça.

“Se eu fosse o Real Madrid, facilitaria ao máximo a saída do Marcelo. É um jogador de 32 anos, com um alto salário em contrato. Uma solução é facilitar sua saída não aceitando dinheiro por sua transferência”, afirmou.

“O tempo de Marcelo no Real Madrid já acabou. Eu buscaria uma venda para ele, ou uma saída amistosa, e não prolongaria o que está ocorrendo. Ele já não é mais um dos melhores laterais do mundo”, complementou.

O lateral, que está com 32 anos e joga pelo Real desde 2007, é um grande ídolo da torcida, tendo vencido diversos títulos importantes pelo clube.

Marcelo durante jogo entre Real Madrid e Alcoyano, pela Copa do Rei EFE

Até hoje, o brasileiro faturou quatro Champions, quatro Mundiais de Clubes, cinco Espanhóis, duas Copas do Rei, quatro Supercopas da Espanha e três Supercopas da Uefa.

No entanto, ele vem perdendo espaço na equipe titular desde a chegada do francês Mendy, e hoje é a 2ª opção do técnico Zinedine Zidane.

Na atual temporada, Marcelo soma apenas oito partidas pelos merengues, com três assistências.

Seu contrato com o Real Madrid vai até julho de 2022.