Sex and The City: HBO Max confirma oficialmente revival da série

Os fãs de Carrie Bradshaw podem comemorar! Após diversos rumores, finalmente, a HBO confirmou que a icônica série Sex and The City irá ganhar um revival em sua plataforma de streaming HBO Max.

Segundo as informações, a nova produção foi batizada de And Just Like That… — em referência à frase bastante usada em Sex and The City — e contará com 10 episódios em sua primeira temporada, que seguirá as personagens lidando com suas vidas aos 50 anos.

Sarah Jessica Parker (Carrie), Cinthya Nixon (Miranda) e Kristin Davis (Charlotte) voltarão ao elenco para reprisar os seus papéis. Kim Cattrall, que interpretou Samantha durante as seis temporadas de Sex and The City, todavia, não retornará para reprisar seu papel devido à uma rivalidade com Parker nos últimos anos. Kim chegou a se posicionar positivamente sobre sua personagem ser interpretada por outra atriz.

(Fonte: HBO/Reprodução)Fonte: THR

A chefe de originais do HBO Max, Sarah Aubrey, comentou sobre o novo projeto e sua expectativa. “Eu cresci com essas personagens e mal posso esperar para ver como suas histórias evoluíram neste novo capítulo, com a honestidade, a pungência, o humor e a cidade amada que sempre as definiu”.

Sex and the City é uma comédia romântica que segue a vida da colunista de estilo de vida em Nova York, Carrie Bradshaw, e de suas três melhores amigas, em Manhattan. O programa estreou em 1998 na TV, sendo exibido diretamente na HBO, contando com 6 temporadas, tendo sua conclusão em 2004 após 94 episódios.

Além disso, Sex and The City contou com dois filmes homônimos entre 2008 e 2010, além de um spin-off na The CW, intitulado The Carrie Diaries, que durou duas temporadas.