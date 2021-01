Sex and the City: Sarah Jessica Parker fala sobre ausência de Kim Cattrall

Desde que foi anunciado o revival da série Sex and the City, os fãs vêm especulando sobre como tudo será. Com a confirmação da ausência de Kim Cattrall, intérprete da personagem Samantha Jones, a atriz Sarah Jessica Parker resolveu explicar como ficará a ausência de sua antiga companheira de elenco nos novos episódios.

Em uma conversa publicada pelo canal Adam’s Apple, Parker garantiu que nenhum dos envolvidos com o projeto pretende colocar um quarto membro até então. “Teremos Nova York como uma quarta personagem”, disse a atriz. “Ela será apresentada como um elemento interessante, o que nos deixa muito entusiasmados”, acrescentou.

Muitas especulações continuam sobre a saída de Cattrall do elenco do revival de Sex and the City. Alguns sites publicaram rumores acerca de uma provável rixa entre algumas pessoas da produção, incluindo o nome de Sarah Jessica Parker, que resultou em sua expulsão.

“Não, eu não desgosto [da Kim]. Nunca disse isso. Nunca diria. Samantha não faz parte desta história. Mas ela sempre será parte de nós. Não importa onde estejamos ou o que nós façamos”, escreveu a atriz em seu Instagram quando questionada sobre o assunto.

Ao se pronunciar sobre o assunto, Cattrall, que atualmente tem 61 anos, ressaltou que estava focada em sua vida pessoal. Contudo, após um fã ter publicado um pequeno texto em que a apoiava pelo Twitter, a atriz curtiu o que estava escrito.

I absolutely love Sex and the City and whilst I am saddened that Samantha will not return, I applaud doing what is best for you and think this is great example of putting yourself first. Well done @KimCattrall ??????

— MJB?? (@charlieronce) January 11, 2021