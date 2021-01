Sex Education: ator fala que 3ª temporada terá passagem de tempo

Recentemente, durante uma entrevista ao The Guardian, Asa Butterfield, protagonista de Sex Education, contou que durante a 3ª temporada da série da Netflix o tempo vai passar consideravelmente. Segundo o que o ator confirmou, os novos episódios vão começar depois de algum tempo do que foi visto no final da 2ª temporada.

Dessa forma, o público verá Otis, personagem de Butterfield, tentando administrar algumas relações à sua maneira, mas um pouco mais maduro. Nesse sentido, podemos aguardar por muitos conflitos envolvendo ele e Maeve (interpretada por Emma Mackey).

“Houve um salto no tempo desde o momento de angústia visto na 2ª temporada. Otis está de volta à escola, mas ele tem coisas diferentes para lidar”, contou seu intérprete durante a entrevista, acrescentando que, nos próximos episódios, o personagem estará um pouco mais atrevido.

“Foi divertido interpretar essas nuances recém-descobertas. Mas não se preocupe, ele ainda continua bastante estranho também”, ponderou ele.

(Reprodução)Fonte: Netflix

Saiba mais sobre a 3ª temporada de Sex Education

Por mais que muita gente tenha ficado desapontada com a revelação de Asa Butterfield, é válido destacar que os roteiristas pensaram muito bem sobre o que fariam acerca do conflito mal resolvido visto no segundo season finale. Muito provavelmente, todas essas tensões durarão um pouco mais de tempo na série.

A Netflix esperava que os novos episódios de Sex Education estreassem em janeiro deste ano, mas por conta da pandemia do coronavírus, os planos foram alterados. As filmagens, que inicialmente aconteceriam em abril de 2020, foram adiadas para setembro do mesmo ano. A plataforma de streaming ainda não anunciou uma data oficial de lançamento.

Criada por Laurie Nunn, o elenco da nova temporada terá as participações especiais de Jemima Kirke, Jason Isaacs e Dua Saleh. Além deles, Ncuti Gatwa, Gillian Anderson, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Aimee Lou Wood continuam na série.

Vamos aguardar por mais novidades de Sex Education!