Sexta temporada de Peaky Blinders será a última; série pode ganhar filme · .

A BBC anunciou nesta segunda-feira (18) que a sexta temporada de Peaky Blinders será a última da série. Steven Knight, criador da atração, confirmou a informação e disse que a história deve continuar de outra maneira. Apesar de ele não dar detalhes, essa continuação pode significar a produção de um spin-off ou de um filme.

A chance de um longa para dar sequência à trama de Peaky Blinders não seria uma novidade. Em 2019, Downton Abbey (2010-2015) lançou o seu primeiro filme quatro anos após o encerramento da série, um sucesso no Reino Unido.

O anúncio do encerramento pegou alguns fãs de surpresa, já que Knight disse anteriormente que a série continuaria até a sétima temporada. O adiamento em um ano da produção do sexto ano por conta da pandemia da Covid-19 atrapalhou os planos da equipe, que decidiu adiantar o encerramento.

Ainda não está confirmado se a última temporada de Peaky Blinders será exibida no segundo semetre desde ano ou só no início de 2022. Tudo vai depender da velocidade dos trabalhos após a retomada das gravações em meio à nova onda do vírus na Inglaterra.

“Peaky está de volta e com uma surpresa. Depois do adiamento forçado da produção por conta da pandemia de Covid-19, encontramos a família em perigo extremo, e as apostas nunca foram tão altas. Nós acreditamos que esta será a melhor temporada de todas e que nossos fãs incríveis vão amar. Enquanto a série de TV se encerrará, a história continuará de outra forma”, escreveu Knight em comunicado enviado à imprensa.

Caryn Mandabach, produtora da série, elogiou os roteiros escritos por Knight para o sexto ano e confirmou que a história de Peaky Blinders continuará após a exibição do último episódio.

“Junto com nossos parceiros maravilhosos na BBC e na Netflix, temos trabalhado diligentemente para garantir que possamos colocar Peaky de volta em segurança na produção. A segurança de nosso elenco e equipe é sempre nossa prioridade. Obrigado a todos os fãs que têm sido tão pacientes. Os roteiros de Steve são incríveis e marcam o fim de uma história épica que fascinou o público desde o início, em 2013, mas o mundo de Peaky Blinders definitivamente continuará”.

Peaky Blinders estreou em 2013 e conta a história da ascenção da família Shelby. Liderado por Tommy (Cillian Murphy), o clã deixa de ser apenas uma gangue local de classe trabalhadora na cidade de Birmingham após a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) para se tornar uma das mais influentes da Inglaterra.

Anthony Byrne, que dirigiu todos os episódios da quinta temporada, retorna para a função no sexto ano. Além de Murphy, o elenco ainda conta com Paul Anderson (Arthur), Helen McCrory (Polly), Sophie Rundle (Ava), Finn Cole (Michael Gray), Harry Kirton (Finn) e Natasha O’Keeffe (Lizzie).

No Brasil, todas as temporadas de Peaky Blinders estão disponíveis na Netflix. Abaixo, assista ao trailer do quinto ano: