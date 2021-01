SGSA recruta universitários em Programa de Estágio remunerado

A SGSA recruta universitários de diferentes estados brasileiros para o Programa de Estágio remunerado. Para participar do processo de seleção, os interessados devem estar nos cursos de Engenharia, Administração, Química, Contabilidade, Agronomia, Comércio exterior, Comunicação social, entre outros.

SGSA recruta universitário para Programa de Estágio

A SGSA está recrutando universitários para seu Programa de Estágio. Os candidatos devem estar estudando em cursos das áreas de Administração, Engenharia, Contabilidade, Economia e afins.

As vagas estão concentradas nas cidades de Goiânia (ES), Vitória (ES), Serra (ES), Esteio (ES), Piracicaba (SP), Barueri (SP), São Bernardo do Campo (SP), São Caetano do Sul (SP) e Rio de Janeiro (RJ).

Veja, a seguir, as etapas do processo seletivo:

Inscrições;

Testes virtuais;

Entrevista;

Painel de negócios;

Contratação e entrega de documentos;

Início do estágio.

Confira quais cursos são aceitos em cada cidade da realização do estágio:

Goiânia: Agronomia;

Vitória: Engenharia Mecânica ou Engenharia Elétrica;

Serra: Engenharia Química ou Bacharelado em Química;

Esteio: Engenharia Mecânica ou Engenharia Elétrica;

Piracicaba: Engenharia Química ou Bacharelado em Química;

Barueri: Administração, Estatística, Engenharia Ambiental, Engenharia da Computação, Engenharia Química, Relações Públicas, entre outros;

São Bernardo do Campo: Comércio Exterior, Engenharia Química ou Bacharelado em Química;

São Caetano do Sul: Engenharia Mecânica;

Engenharia Mecânica; Rio de Janeiro: Engenharia de Produção, Engenharia Química ou Bacharelado em Química.

Os contratados irão receber diversos benefícios da empresa, incluindo vale refeição, vale transporte, seguro de vida e recesso remunerado.

Como se inscrever

Para se inscrever em alguma das vagas disponíveis no Programa de estágio da SGSA, os interessados devem realizar a inscrição por meio do site oficial e acessar todas as informações necessárias para realizar o programa.

