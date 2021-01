Shadow and Bone: nova série da Netflix ganha fotos e data de estreia

Hoje (27), a Netflix divulgou as primeiras fotos e a data de estreia da sua nova série, adaptada dos livros homônimos, Shadow and Bone (em português, Sombra e Ossos).

Baseado na trilogia Grisha, best-selller de fantasia da escritora americana Leigh Bardugo, o seriado leva o nome do primeiro livro e tem data prevista para 23 de abril de 2021 no streaming.

As imagens divulgadas apresentam, além do visual dos personagens, os cenários do Grishaverse – nome usado pelos fãs da saga para se referir ao universo criado pela autora nos livros.

Sobre as imagens publicadas, Bardugo, que atua também como produtora executiva da série, disse que sua história se passa em um tipo diferente de mundo fantástico, baseado na Rússia Imperial.

Confira as imagens.

Shadow and Bone: saiba mais do universo da nova série de fantasia da Netflix

O livro que inspirou a série conta a história de Alina Starkov, uma soldada órfã, habitante do Reino de Ravka, que se encontra devastado pela guerra. Quando a heroína encontra um novo poder, tem a chance de salvar seu país e lutar contra seus inimigos.

Na série, a protagonista é interpretada por Jessie Mei Li. Já o restante do elenco é composto por Archie Renaux, que interpreta Malyen Oretsev, Freddy Carter como Kaz Brekker, Amita Suman, que dá vida à Inej Ghafa, Kit Young como Jesper Fahey e Ben Barnes no papel do General Kirigan ou The Darkling.

O elenco também conta com Danielle Galligan como Nina Zenik e Calahan Skogman como Matthais.

A produção é encabeçada por Eric Heisserer, que também atua como produtor executivo ao lado de Leigh Bardugo. Lee Toland Krieger, diretor e produtor de O Mundo Sombrio de Sabrina, também integra a equipe de Shadow and Bone.

A primeira temporada terá 8 episódios e é ansiosamente aguardada pela grande base de fãs da trilogia. Portanto, não perca essa história de fantasia cheia de ação na Netflix em abril.