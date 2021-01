Shirlei esconde segredo e faz Felipe babar após primeiro beijo · .

Shirlei (Sabrina Petraglia) vai começar a viver para valer o seu conto de fadas a partir da próxima quinta (14) em Haja Coração. Ela ficará tão em êxtase ao beijar Felipe (Marcos Pitombo) pela primeira vez que nem terá coragem de contar que nunca tinha beijado ninguém. De certa maneira, o playboy sentirá isso e babará pela sua nova namorada na novela das sete da Globo.

Depois que o publicitário se declarar para a faxineira e beijá-la, a caçula de Francesca (Marisa Orth) irá para casa como se estivesse sonhando acordada. O casal “Shirlipe” engatará o romance logo após essa primeira troca de carinhos.

Ele contará como seu sangue ferveu ao descobrir o que Jéssica (Karen Junqueira) fez com ela. No folhetim, a loira malvada tentou subornar a rival para ela sumir da vida de seu noivo. “Que foi que ela falou? Ela te ofendeu? Lógico que te ofendeu, te ameaçou. Deve ter mandado se demitir, é a cara da Jéssica”, lamentará o mocinho.

A garota, então, esclarecerá que não tem namorado, já que Felipe acha que a jovem tem algo a mais com seu vizinho, o personagem interpretado por José Loreto. “O Adônis se meteu numa encrenca, eu ajudei. Aquela noite ele só queria me agradecer”, explicará a feirante. A irmã de Carmela (Chandelly Braz) será chamada de linda e atraente.

Em seguida, a mais nova dos irmãos Di Marino irá para casa e falará tudo à mãe e a Tancinha (Mariana Ximenes). “Não dava para contar para o Felipe que eu nunca tinha sido beijada”, comentará a jovem.

Ao mesmo tempo, o playboy vai desabafar com Henrique (Nando Rodrigues). “Senti uma ingenuidade, como se ela nunca tivesse sido beijada, diferente de todas as garotas que já namorei”, soltará o rapaz.

Haja Coração foi exibida pela primeira vez em 2016 e é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. A trama é da mesma autoria de Salve-se Quem Puder, novela que terminou de ser gravada e tem previsão de voltar ao ar a partir de março deste ano.

Segunda, 11/1 (Capítulo 79)

Apolo fica sem entender a hostilidade com que as pessoas da vila o recebem. Tancinha deixa claro para Beto que ainda ama Apolo. Adônis fica sensibilizado com o interesse de Shirlei em ajudá-lo. Felipe observa Shirlei e Adônis de longe e conclui que eles estão juntos.

Aparício encomenda a Camila uma produção de fotos em Angra dos Reis para a nova campanha do Grand Bazzar, com o intuito de aproximá-la de Giovanni. Beto e Tancinha se sentem atraídos durante uma roda de samba. Apolo fica arrasado ao ver o vídeo onde aparece com uma mulher.

Terça, 12/1 (Capítulo 80)

Carol avisa a Cris que Shirlei não está namorando Adônis. Francesca nota que Shirlei está triste desde que pediu demissão. Henrique constata que Felipe está apaixonado por Shirlei. Apolo é desprezado pela vizinhança da vila. Tancinha e Beto chegam de viagem e se deparam com Apolo. Tancinha despreza Apolo e pede a ele para esquecê-la.

Aparício e Agilson tentam se esconder de Rebeca quando ela aparece de surpresa na mansão. Fedora e Lucrécia acusam Rebeca de ser amante de Aparício. Henrique pergunta a Penélope se ela o deixaria caso algum de seus filhos não gostasse dele.

Ariovaldo simula um infarto para distrair Fedora e Lucrécia enquanto Agilson tira Rebeca da mansão. Francesca incentiva Tancinha a ficar com Beto quando a filha confessa a atração que sentiu por ele. Carol conta a Shirlei que Felipe terminou o namoro com Jéssica.

Quarta, 13/1 (Capítulo 81)

André nota o interesse de Tamara por Apolo. Aparício fica preocupado ao perceber que alguns membros do Conselho estão a favor de Fedora. Beto vê Penélope e Henrique conversando e pergunta se os dois se conhecem. Henrique diz a Beto que Penélope é amiga de sua namorada Leonora.

Felipe pede Shirlei em namoro. Apolo aceita a proposta de Adriana e volta a ser piloto da Mercúrio. Murilo ajuda Carol a levar Bia para o hospital. Tancinha não aceita o pedido de perdão de Apolo.

Quinta, 14/1 (Capítulo 82)

Apolo diz a Shirlei que não conseguirá viver sem Tancinha. Aparício incentiva Giovanni a encontrar Camila em Angra. Francesca e Tancinha comemoram ao saber que Shirlei está namorando Felipe. Beto se prontifica a ajudar Francesca e Tancinha a abrirem um restaurante.

Carol fica nervosa quando o médico diz que precisa de alguém maior de idade para assinar a alta de Bia. Camila se assusta ao ver Giovanni no iate em que Aparício mandou que ela embarcasse. Camila tenta fugir ao ver que está sozinha com Giovanni no iate. Apolo não gosta do comportamento de Tamara. Fedora comemora a sua posse na presidência do Grand Bazzar.

Sexta, 15/1 (Capítulo 83)

Aparício pede ajuda a Bruna para impedir que Fedora assuma a presidência da empresa. Camila assiste ao vídeo gravado por Aparício, incentivando a sobrinha a ficar com Giovanni. Camila beija Giovanni. Bruna e Enéas descobrem que Aparício ajudou Giovanni a viajar com Camila. Carol pede que Apolo assine a alta de Bia.

Apolo supera Tamara e conquista a melhor posição para a corrida. Rodrigo e Beto auxiliam Francesca e Tancinha na abertura de uma cantina. Apolo pergunta a Carol o que aconteceu com Afonso. Tamara comemora ao saber que Henrique ama sua mãe e promete ajudá-lo a convencer Beto a aceitar o relacionamento. Camila questiona Giovanni sobre sua companhia no cinema.

Sábado, 16/1 (Capítulo 84)

Camila pressiona Giovanni, que decide contar como conheceu Bruna. Aparício revela que existe um docTumento comprovando que Teodora deu 2% das ações do Grand Bazzar para Safira.

Tamara marca um jantar com Penélope e surpreende a mãe com a presença de Henrique. Camila se oferece para investigar a explosão no depósito do Grand Bazzar, a fim de inocentar Giovanni. Beto arma uma surpresa para Tancinha e Francesca.

