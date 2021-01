Shirlei fura o olho de Carmela e deixa Adônis aos seus pés · .

Sem querer, Shirlei (Sabrina Petraglia) vai furar o olho de Carmela (Chandelly Braz) e deixará Adônis (José Loreto) aos seus pés nesta semana em Haja Coração. Após anos rejeitando a filha doce de Francesca (Marisa Orth), o irmão de Apolo (Malvino Salvador) começará a se apaixonar pela mocinha na novela das sete da Globo.

O filho adotivo de Nair (Ana Carbatti) começará a pensar na caçula da família Di Marino com mais afeto e se lembrará das vezes em que ela o defendeu e foi gentil com ele em várias cenas de flashback.

A mãe de Apolo começará a preparar a cama para a chegada do caminhoneiro enquanto fala com Adônis, que nem dará bola por estar sonhando com Shirlei. “Quero deixar arrumadinho pra ele descansar quando ele chegar. Coitado do Apolo, deve ter passado por cada uma perdido na mata, nossa! Adônis, você tá me escutando, meu filho?”, perguntará Nair.

“Claro, falando do Apolo, né?”, responderá o malandro. “Eu conheço essa carinha, tá pensando na Carmela, né? Filho, veja bem se você vai querer continuar andando atrás dessa garota, viu? Lembra que foi ela que vazou o vídeo da seu irmão”, repreenderá a matriarca, saindo do quarto.

“Não é na Carmela que eu tô pensando, não, tia”, dirá o jovem, sem que ela consiga escutar. Em uma das cenas de flashback, Adônis se lembrará de Shirlei. “Você acha mesmo que eu sou um cara bom?”, perguntará o irmão de Apolo. “Eu tenho certeza. Você talvez ainda não saiba disso”, dirá a faxineira de Felipe (Marcos Pitombo) na memória.

De volta à realidade, o golpista pegará um presente e irá até a casa da nova crush. “Oi, Adônis, a Carmela não tá. Ela teve um curso hoje na Peripécia e ainda não chegou”, avisará a irmã de Tancinha (Mariana Ximenes). “Quem disse que eu vim atrás da sua irmã?”, surpreenderá o personagem de José Loreto.

“Ah, é que você sempre chega aqui perguntando dela, eu achei que…”, argumentará a feirante. “Pra você, tomara que goste”, interromperá Adônis, entregando uma sacola vermelha. “Pra mim?”, questionará ela. “É! Eu vim aqui te dar esse presente, te ver e te convidar também pra tomar um suco. Você aceita?”, perguntará o galanteador nas cenas que vão ao ar no sábado (9).

Segunda, 4/1 (Capítulo 73)

Fedora avisa a Bruna que presidirá o Grand Bazzar. Rebeca beija Agilson, acreditando que está seduzindo o presidente da empresa. Aparício diz a Rebeca que só ele pode fazê-la feliz. Bruna entrega a Giovanni uma cópia da chave da sala de Aparício. Bruna planeja um flagrante a Giovanni, testemunhado por Enéas e Camila.

Shirlei aconselha Giovanni a não entrar na sala de Aparício porque o irmão está em condicional. Nair pressente algo ruim com o sumiço de Apolo. Tonho avisa a Beto que Apolo sofreu um acidente. Apolo é picado por uma cobra.

Jéssica oferece dinheiro para Shirlei pedir demissão da casa de Felipe. Shirlei expulsa Jéssica de sua casa. Bruna avisa a Aparício que ele terá que disputar o cargo de presidente com Fedora. Enéas e Camila flagram Giovanni na sala de Aparício.

Terça, 5/1 (Capítulo 74)

Giovanni confessa que procura algo que possa comprovar sua inocência no caso da explosão no depósito da empresa. Enéas tenta chamar a polícia, mas é impedido por Camila. Carol aconselha Shirlei a falar com Cris sobre a visita de Jéssica. Henrique pede ajuda a Felipe para contar a Beto sobre o namoro com Penélope.

Francesca aceita o convite de Beto para viajar com ele e Tancinha ao Rio de Janeiro. Beto pede a Tonho que contrate um helicóptero para procurar Apolo. Aparício dá a senha do computador para Giovanni seguir com sua investigação. Guto leva dois homens para ajudá-lo a forçar Adônis a pagar o dinheiro que lhe deve.

Shirlei pede a Carol para gravar o embate com Adônis e ameaça colocar o vídeo nas redes sociais se Guto não parar. Camila desiste de se entregar ao amor de Giovanni quando ele se nega a dizer o nome da mulher que estava com ele no cinema. Beto pensa na possibilidade de Apolo estar morto e diz que não sossegará até achar o piloto.

Quarta, 6/1 (Capítulo 75)

Beto diz a Henrique que está arrependido e teme a possibilidade de Apolo ter morrido no acidente. Aparício chega em casa e vê Fedora comemorando o aniversário de Teodora. Teodora aparece para aterrorizar todos da mansão. Adônis fica sensibilizado com a atitude de Shirlei e começa a vê-la com outros olhos.

Adriana pergunta a Beto se ele tem algum envolvimento com o sumiço de Apolo. Tancinha briga com Carmela por ter exibido o vídeo de Apolo no dia em que aconteceria o seu casamento. Francesca avisa a Tancinha que não poderá acompanhá-la na viagem ao Rio e incentiva a filha a ir sozinha com Beto.

Um casal de idosos cuida de Apolo e se preocupa com a febre e os delírios do caminhoneiro. Agilson conta a Rebeca que demitiu Aparício, e ela se sente culpada. Fedora toma metade da sala da presidência.

Quinta, 7/1 (Capítulo 76)

Aparício se preocupa com a possibilidade de o Conselho aprovar a intenção da filha de transformar o Grand Bazzar em um lugar de caridade. Rebeca consegue o suposto endereço de Aparício. Giovanni comenta com Shirlei que acredita em Aparício quando ele diz que não tem nada a ver com o desaparecimento de Guido.

Bruna se exalta ao saber que Giovanni beijou Camila. Rebeca se penaliza com o estado do barraco em que Aparício finge morar. Policiais informam a Nair que Apolo sofreu um acidente e está desaparecido. A polícia avisa a Nair que Apolo pode ter se perdido na mata.

Tancinha fica nervosa no avião, e Beto a acalma. Murilo estranha a reação de Carol ao falar que gostaria de pedi-la em namoro para seu pai. Giovanni ouve sobre as intenções de Bruna e Enéas de afastá-lo do Grand Bazzar.

Sexta, 8/1 (Capítulo 77)

Giovanni exige uma satisfação de Bruna, mas ela consegue contornar a situação. Lucrécia fica emocionada quando Camila diz que a ama. Henrique percebe que Penélope, Dinalda e Leonora estão seguindo seu carro e desvia seu caminho da Peripécia. Tancinha fica encantada com o Rio de Janeiro.

Rodrigo se oferece para ajudar Francesca na entrega de uma encomenda de frutas. Shirlei pede demissão, e Cris fica inconformada. Jéssica aparece na Peripécia e tenta fazer as pazes com Felipe. Aparício e Rebeca se beijam. Apolo é encontrado pelos policiais.

Apolo fica emocionado por poder voltar para casa e ver Tancinha. Beto se sente aliviado ao saber que encontraram Apolo. Felipe diz a Jéssica que não deseja mais se casar com ela e a expulsa da Peripécia.

Sábado, 9/1 (Capítulo 78)

Jéssica não se conforma com o término do noivado com Felipe. Rebeca acaba com as esperanças de Aparício ao falar que não pode perdoá-lo pelo que ele fez no passado. Apolo avisa à família que está bem e pede notícias de Tancinha. Nair decide aguardar a chegada de Apolo para que ele converse com Tancinha. Beto leva Tancinha para conhecer o Rio de helicóptero.

Shirlei incentiva Francesca a não ter medo de se envolver com Rodrigo. Aparício conta a Giovanni sobre sua história com Rebeca e o plano de reconquistar seu amor fingindo ser faxineiro.

Aparício ajuda Giovanni a reconquistar Camila. Shirlei recebe um presente de Adônis. Tancinha deixa claro para Beto que ainda ama Apolo. Apolo estranha quando Nair se recusa a falar de Tancinha.

