Shirlei salta de ‘patinho feio’ a irmã mais disputada da família; entenda · .

Shirlei (Sabrina Petraglia) vai abalar a vila em que mora na zona leste da capital paulista na novela das sete da Globo. A faxineira vai ver Adônis (José Loreto) e Felipe (Marcos Pitombo) disputando sua atenção. O vizinho trambiqueiro, que era o “crush” da irmã de Tancinha (Mariana Ximenes), fará de tudo para encantá-la em Haja Coração. Ele e o rival terão a mesma ideia: dar flores à jovem.

No decorrer da próxima semana, o público verá a protagonista da história de Daniel Ortiz se negar a perdoar Apolo (Malvino Salvador). Será a doce Shirlei quem vai consolar o fortão. As cenas românticas protagonizadas por ela serão exibidas logo em seguida.

Felipe vai se declarar apaixonado e a beijará depois que ela falar que Adônis não é seu namorado. Só que a garota fará o irmão do piloto enxergar que só está fazendo besteiras. Ela o ajudará a escrever um currículo para procurar emprego. O episódio terá clima de romance, e ela dará um jeito de sair correndo com a desculpa de ir buscar o cachorro Tito, que terá fugido de casa.

“Oh, Shirlei, você é linda! O que está acontecendo comigo, eu quase me declarei”, falará o rapaz para si mesmo em voz alta. O público, então, o verá comprando uma florzinha. Enquanto isso, a novela mostrará também Felipe adquirindo um buquê bem bonitão para a doméstica.

A mocinha terá combinado um encontro com seu novo namorado. O personagem de José Loreto a verá saindo de casa e correrá com a violeta nas mãos para entregar à vizinha.

Vai quebrar a cara

“Você está linda. A gente podia aproveitar que você está assim, toda arrumada, e sair para dar uma volta”, falará o falso estudante de Direito. Ele esconderá o vasinho nas mãos atrás do seu corpo. Nesse momento, Felipe chegará em seu carrão e descerá do veículo com o arranjo de flores amarelas e brancas nas mãos. A cara de Adônis ficará no chão.

Shirlei se mostrará desconfortável em ter se tornado a irmã mais disputada da família, enquanto o publicitário peitará o adversário. “Esse cara não está te perturbando, não, ou está?”, indagará o playboy.

“Que que você está fazendo aqui? Sai da minha área”, berrará o valentão, que ja desprezou muito a garota. “Não foi você que outro dia derrubou a Shirlei?”, indagará o “príncipe” encantado da trama.

A empregada vai se meter entre os dois e verá a violeta na mão de Adônis, que mentirá que comprou para sua mãe. “Adônis é como se fosse da família, a gente briga, briga, mas acaba fazendo as pazes”, explicará a irmã de Giovanni (Jayme Matarazzo).

Felipe falará que as flores na mão dele são para sua namorada e beijará Shirlei na frente do rival. Arrasado, o irmão de Apolo deixará o vasinho cair no meio da rua nas cenas que vão ao ar no próximo sábado (16).

Haja Coração foi exibida pela primeira vez em 2016 e é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete. A trama é da mesma autoria de Salve-se Quem Puder, que terminou de ser gravada e tem previsão de voltar ao ar a partir de março deste ano.

