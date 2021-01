Shirlei sonha acordada e beija Felipe em ‘virada mágica’; entenda · .

Em Haja Coração, Shirlei (Sabrina Petraglia) achará que está sonhando acordada quando Felipe (Marcos Pitombo) se declarar para a faxineira e beijá-la. Na novela das sete da Globo, a caçula de Francesca (Marisa Orth) finalmente terá uma “virada mágica” para viver seu conto de fadas com o publicitário.

Nas cenas que vão ao ar a partir do dia 12, o casal “Shirlipe” começará de vez sua história de amor. Felipe chamará Shirlei até seu apartamento para se desculpar pelas maldades de Jéssica (Karen Junqueira).

“Não quero te atrasar, Shirlei. Sei que cê tem essa entrevista com outra família, mas é que eu sei por que você se demitiu. Foi pela Jéssica, não foi?”, perguntará o funcionário da Peripécia. Sem jeito, a empregada falará que não queria causa mal-estar.

“Eu soube que a Jéssica foi na sua casa. Nossa, meu sangue ferveu. Ela não podia ter feito isso! E você devia ter contado que ela foi te procurar!”, afirmará ele. “A dona Jéssica pediu pra não falar nada”, responderá a irmã de Tancinha (Mariana Ximenes). “Que foi que ela falou? Ela te ofendeu? Lógico que te ofendeu, te ameaçou. Deve ter mandado se demitir, é a cara da Jéssica”, lamentará o mocinho.

“Ah, desculpa, não quero repetir. Como o senhor descobriu que ela foi lá?”, questionará Shirlei. O irmão de Cris (Isadora Cruz) falará que o namorado dela, Adônis (José Loreto), terá o avisado. “Seu Felipe, eu não tenho namorado”, corrigirá a jovem. “Mas eu te vi com aquele cara num barzinho. Aquele que tava com você na casa de apostas”, argumentará Felipe.

“Era o Adônis. Não, já falei pro senhor, ele não é meu namorado. O Adônis se meteu numa encrenca, eu ajudei. Aquela noite ele só queria me agradecer”, explicará a feirante. “Mas deve gostar de você, me botou pra correr. Pediu pra não aparecer mais. Não precisa se explicar, imagina. Cê tem sua vida. Normal esse Adônis estar a fim de você, afinal, você é uma mulher atraente, linda”, elogiará o galã, deixando a irmã de Carmela (Chandelly Braz) desconcertada.

A humilde falará que não é linda e que tem espelho em casa para saber bem disso, mas o rapaz a levará para frente de um espelho no apartamento e reforçará os elogios. “O espelho da sua casa tá com problema, sabia? Porque nesse espelho aqui eu vejo uma mulher tão bonita, com os olhos mais expressivos que já vi”, continuará o marqueteiro.

Shirlei será elogiada por Felipe durante declaração

“O seu rosto, a sua boca… Cê é linda, Shirlei. Desculpa, acho que me excedi”, dirá Felipe, desconfiado de que terá passado dos limites. Os dois se olharão apaixonadamente e, percebendo o clima, a faxineira tentará fugir, mas será impedida pelo crush.

“Tenho uma coisa pra te dizer. Sei que não é da sua conta, mas eu e a Jéssica, a gente terminou”, avisará ele. “Fiquei sabendo. Ah, seu Felipe, sei que cês brigaram algumas vezes porque o senhor me deu atenção. Não queria causar problema”, lamentará a mais nova dos irmãos Di Marino.

Em seguida, o colega de trabalho de Beto (João Baldasserini) se fingirá de sério para brincar com a filha de Francesca (Marisa Orth). “Mas causou! Causou um grande problema entre eu e a Jéssica”, brigará Felipe, de mentira.

“Não me dei conta. Nunca tinha trabalhado em casa de família. Agora eu sei que meu lugar é na cozinha”, se desculpará a doméstica, com os olhos lacrimejados. “Ia pedir pra você voltar, mas já vi que não vai dar certo. Não quero mais você trabalhando pra mim! Nunca mais!”, falará ele, encenando que está com raiva.

“Claro, o senhor tem toda razão, eu devia saber meu lugar. Bom, vou indo. Brigada por tudo, desculpa qualquer coisa”, dirá Shirlei, de cabeça baixa. “Cê ainda não entendeu? Não quero mais você limpando minha casa porque você, você, Shirlei, merece outro lugar: na casa. E aqui também”, explicará o publicitário, apontando para o próprio coração e quebrando o teatrinho.

“Não sei se vai parecer loucura o que vou te dizer. Nem sei se você sente o mesmo. Mas é que eu preciso falar, tô guardando isso dentro de mim. Foi por você que eu terminei com a Jéssica. Foi por você!”, disparará o filho de Vitória (Betty Goffman).

Confusa com as declarações do ex-patrão, Shirlei questionará o que ele quer dizer com aquilo. “Lembra do que você me falou? Cê disse que pra casar tem que ser com aquela pessoa que cada vez que a gente encontra dá um friozinho na barriga, as mãos tremem, as pernas tremem. Aquela pessoa que faz o coração sair pela boca cada vez que encontra. É assim que eu tô me sentindo agora, do seu lado”, dirá o “príncipe encantado”.

“Não fala isso, seu Felipe”, pedirá a apaixonada, fraquejando. “Felipe! Não me chama mais de senhor, nem de seu Felipe. Se quiser me chamar de seu, tudo bem. Por que se você quiser, eu vou ser seu, só seu”, arrematará o ricaço.

“Se eu estiver te incomodando me fala, te levo pra casa ou chamo um táxi, se você achar melhor. É que eu demorei pra perceber o que tava sentindo, precisava me abrir com você, desculpa se avancei o sinal”, justificará o amigo de Henrique (Nando Rodrigues).

“Não! Por favor, é que isso não tá parecendo que é de verdade. Parece que eu tô dentro de um sonho!”, dirá a “Cinderela da bota ortopédica”. “Pra mim também é um sonho, Shirlei, será que eu posso?”, avançará Felipe, se aproximando para beijá-la. “O senhor… Você tem certeza do que vai fazer?”, perguntará ela. “Nunca tive tanta certeza na vida”, concluirá Felipe, beijando Shirlei apaixonadamente.

Haja Coração foi exibida pela primeira vez em 2016 e é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete. A trama é da mesma autoria de Salve-se Quem Puder, que terminou de ser gravada e tem previsão de voltar ao ar a partir de março deste ano.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Haja Coração e outras novelas.