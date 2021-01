Show de Messi, Real tropeçando na neve e surpresas na Copa da Inglaterra; veja resumo do final de semana

O segundo final de semana de 2021 não teve Premier League, mas teve muita bola rolando na Inglaterra com a terceira fase da FA Cup.

Se os times do ‘Big 6’ confirmaram seu favoritismo, outros foram surpreendidos.

Já na Espanha teve campeonato e teve também show de Messi em vitória do Barcelona, enquanto o Real Madrid tropeçou em jogo com neve e o líder Atlético de Madrid viu seu jogo ser adiado justamente por causa das condições climáticas.

Confira abaixo um resumo do que melhor aconteceu no fim de semana do futebol europeu:

Se a maior parte dos principais times da Inglaterra confirmaram seu favoritismo em sua estreia na Copa, alguns foram surpreendidos. Uma das principais zebras foi a derrota por 3 a 0 do Leeds United para o Crawley Town, da quarta divisão. O jogo marcou a estreia de uma celebridade de reality shows no futebol profissional.

Outra enorme surpresa foi o Chorley, da sexta divisão, que despachou o Derby County, da segunda, com um triunfo por 2 a 0 e fez uma festa no vestiário cantando música da Adele.

play 1:45 Via @chorleyfc | O Chorley, de Lancashire, joga a sexta divisão do futebol inglês (National League North); Connor Hall e Mike Calveley fizeram os gols da vitória por 2 a 0 sobre o tradicional Derby County, que disputa a EFL Championship

Já na Espanha teve campeonato e teve também show de Lionel Messi, que marcou dois belos gols no atropelo do Barcelona sobre o Granada por 4 a 0, fora de casa. Antoine Griezmann também foi muito bem e somou dois gols e uma assistência, ajudando o time catalão a chegar a oito partidas de invencibilidade (seis vitórias e dois empates).

O Real Madrid, por sua vez, tropeçou. Podendo assumir a liderança de LaLiga depois do adiamento de Atlético de Madrid x Athletic Bilbao, os merengues não jogaram bem e, com neve no Estádio El Sadar, ficaram no empate sem gols com o Osasuna. Assim, o Atlético tem um ponto de vantagem e três jogos a menos.

Na Itália, o líder Milan superou o Torino por 2 a 0 na volta de Zlatan Ibrahimovic e se recuperou da derrota no jogo anterior para a Juventus, que voltou a vencer nesta rodada. Com um gol de Cristiano Ronaldo, a Velha Senhora bateu o Sassuolo por 3 a 1 e foi a 33 pontos, a sete da primeira posição, e com uma partida a menos.

Onde o líder tropeçou foi na Alemanha. O Bayern de Munique visitou o Borussia Monchengladbach na sexta-feira, abriu 2 a 0 e perdeu de virada por 3 a 2. Apesar do revés, os bávaros mantiveram a liderança, uma vez que o RB Leipzig foi derrotado pelo Borussia Dortmund por 3 a 1, com dois gols de Erling Haaland.

Por fim, no Campeonato Francês, o PSG venceu a primeira sob o comando de Mauricio Pochettino. Depois de um empate por 1 a 1 com o Saint-Étienne na estreia do novo técnico, a equipe parisiense superou o Brest por 3 a 0 e foi a 39 pontos, um a menos do que o líder Lyon, que ficou no empate com o Rennes fora de casa.