siga TUDO do clássico argentino AO VIVO e COM VÍDEOS!

Boa noite, fã de esporte! Hoje é dia de jogaço pelo Campeonato Argentino!

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Válido pela 4ª rodada da segunda fase da Copa Diego Armando Maradona, o Superclássico coloca frente a frente Boca Juniors e River Plate, na Bombonera. Os dois times são os líderes da sua chave e a partida praticamente define quem será o finalista da Copa – que contará com o líder de cada chave.

Atualmente, as duas equipes tem 7 pontos e dividem a liderança, com vantagem para o Boca no saldo de gols. O terceiro colocado é o Argentino Juniors, que tem 4 pontos. O jogo começa às 21h30 e terá transmissão da ESPN Brasil. Aqui, você acompanha todos os lances em tempo real e COM VÍDEOS!

*as informações podem demorar até um minuto para carregar