Signal | Conheça os principais recursos do app

Recomendando por Elon Musk, o app Signal teve um grande aumento na quantidade de downloads, também influenciado pelos novos termos de uso do WhatsApp, que deixaram muitos usuários insatisfeitos com a obrigatoriedade de compartilhar seus dados com o Facebook.

Lançado em 2014, o Signal é um serviço de mensagens criptografadas que tem aparecido como alternativa, junto com o Telegram, para quem pensa em abandonar o mensageiro de Mark Zuckerberg.

Pertencente à Signal Foundation, organização sem fins lucrativos na qual atua o cofundador do WhatsApp Brian Acton, o app é mantido com doações e financiamentos. Focado em privacidade, ele não exibe anúncios e afirma não ter acesso a nenhuma mensagem ou chamada feita na plataforma.

Mesmo tendo aumentado a quantidade de usuários, o mensageiro ainda não é tão conhecido. Pensando nisso, o TecMundo fez um pequeno resumo do que você pode encontrar nele.

Principais recursos do Signal

Quais recursos estão presentes no Signal? Conheça algumas das principais funções do app:

Criptografia de ponta a ponta

O Signal criptografa ponta a ponta todas as comunicações feitas, sejam mensagens de texto, chamadas de vídeo ou áudio, tecnologia que foi adotada pelo WhatsApp em 2016.

Além disso, protege também os metadados e o backup, que é armazenado localmente em vez da nuvem e só pode ser acessado com senha.

Modo escuro

A interface mais escura, que proporciona uma redução na emissão de tons mais claros e intensos, pode ser acionada nas configurações.

Chamadas de áudio e vídeo

As chamadas de vídeo, que se tornaram ainda mais populares com a pandemia, também podem ser feitas, seja nas conversas individuais ou em grupo. As ligações por voz são outra alternativa para conversar com amigos e familiares.

As chamadas de vídeo estão presentes no app.Fonte: Signal/Divulgação

Recibos de leitura

O recurso, que mostra quando a mensagem enviada foi lida pelo destinatário, pode ser desativado conforme as suas preferências, assim como os indicadores de visto pela última vez e de digitação.

Remetente selado

Para garantir uma privacidade ainda maior, a função oculta os dados de quem está enviando as mensagens, se for acionada.

Mensagens efêmeras

As mensagens autodestrutivas lançadas recentemente no WhatsApp são antigas no Signal. Elas desaparecem após o tempo definido pelo remetente (a duração vai de segundos a uma semana).

Defina quanto tempo as suas mensagens vão durar.Fonte: Signal/Divulgação

Convite para conversa em grupo

No WhatsApp, o usuário precisa alterar as configurações para não ser incluído em grupos automaticamente, enquanto no Signal esse recurso é padrão. Quando alguém tentar lhe adicionar, você recebe um convite e só entra no bate-papo após confirmar.

Os grupos no Signal podem ter até 150 participantes.

Bloqueio de contatos e grupos

Se alguém anda enviando mensagens inconvenientes, é possível bloquear a pessoa no app. Ao fazer isso, você deixa de receber mensagens, chamadas e convites para grupos dela, proibindo-a de ver seu nome e foto do perfil.

O mesmo pode ser feito com os grupos.

Editor de imagens

Quer fazer alterações, cortes ou adicionar textos em uma foto antes de enviá-la? O editor de imagens do Signal oferece diversas funções, incluindo uma ferramenta de desfoque de rosto para manter as pessoas anônimas, se necessário.

Função para desfocar rostos nas fotos.Fonte: Signal/Divulgação

Compartilhamento de arquivos

De acordo com o Signal, é possível encaminhar qualquer tipo de arquivo para pessoas e grupos, sem a necessidade de compactação, como acontece com fotos e vídeos no WhatsApp.

Nota para mim

Por fim, vale destacar essa função bastante procurada, que permite enviar mensagens para você mesmo. Disponível de maneira nativa, ela possibilita criar lembretes, anotar ideias, guardar fotos e vídeos etc.

Signal para desktop

O Signal não pode ser acessado pelo navegador. Porém, a plataforma oferece uma versão para desktop, trazendo algumas funções encontradas no telefone, como a chamada de vídeo em grupo, não disponível no WhatsApp Web. Por outro lado, o Signal para PC não oferece chamadas de voz em grupo.

Ele tem versão para Windows, Mac e Linux.Fonte: Signal/Divulgação

A versão desktop tem app para Windows, Mac e Linux, que funciona associada ao mensageiro instalado no celular, permitindo o uso simultâneo em todos os dispositivos, via QR Code.

Como baixar o Signal?

Gratuito, o Signal pode ser baixado na Google Play Store (Android), na App Store (iOS) e no site oficial do serviço (versão para desktop).