Signal dispara em downloads após Facebook ‘subjugar’ WhatsApp

O mensageiro para dispositivos móveis Signal está aproveitando a fama repentina. O aplicativo, que é tido como uma das melhores alternativas para quem não deseja ter os dados das conversas compartilhados por aí, lidera ou está muito bem posicionado em rankings tanto em lojas de app para Android Android quanto para iOS.

Segundo o site Android Police, o Signal lidera a lista de downloads da Google Play Store em diversas regiões, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Líbano e França. O mesmo acontece na App Store, do iPhone.

No caso do Brasil, o Signal é o segundo colocado na lista de “Principais apps gratuitos” e na categoria “Em Alta” do Android. O concorrente Telegram também aparece em ambas, porém na quinta colocação. O Wire, outro mensageiro seguro com foco em utilização corporativa, é outro app do tipo com destaque.

A colocação do Signal na Google Play Store brasileira.Fonte: TecMundo

Vale lembrar que as listas de lojas digitais de aplicativos são atualizadas com frequência e indicam aplicativos com alta taxa de downloads em um determinado período. Por isso, o WhatsApp, já bastante popular, pode não estar tão bem posicionado. Além disso, não há garantias de que toda a nova base de usuários do Signal vai mesmo permanecer no app.

Do nada?

A popularidade repentina do Signal começou quando o WhatsApp avisou que vai obrigar usuário a compartilhar dados com o Facebook, inclusive bloqueando quem recusar o envio.

A sugestão de uso do mensageiro por celebridades como Elon Musk ajudou a fazer os downloads do serviço dispararem — confira aqui as diferenças entre ele e o Telegram, além de como migrar seus grupos do WhatsApp para o Signal.