Signal ganha wallpapers e adesivos para concorrer com WhatsApp

A nova versão beta do mensageiro Signal, lançada essa semana, trouxe consigo recursos adorados por muitos usuários de seu principal concorrente, o WhatsApp. A atualização permite o uso de papéis de parede customizáveis, figurinhas animadas e adiciona uma seção para status no perfil de cada usuário.

O Signal se tornou uma das principais alternativas após a polêmica envolvendo a segurança, privacidade e uso de dados no WhatsApp. Assim como o Telegram, o mensageiro recebeu milhares de usuários nas últimas semanas devido ao episódio e, desde então, trabalha para se adaptar ao novo público. Nesse contexto, os novos recursos presentes na atualização são mais que bem-vindos.

Papéis de parede personalizados

Agora, é possível customizar as conversas do Signal com apenas alguns toques. O aplicativo permite modificar todos os chats simultaneamente ou de acordo com cada contato, afetando apenas o chat selecionado. Nas versões anteriores, o Signal era mais “minimalista” e permitia apenas dois esquemas de cores para o fundo das conversas: branco ou preto sólidos, definidos pelo seu tema global.

Para personalizar as conversas, basta acessar a opção disponível na seção “Aparência” nas configurações do aplicativo ou direto pelo nome do usuário dentro de cada chat. É possível usar uma imagem da galeria ou selecionar um fundo padrão.

Novas opções de customização do Signal. (Fonte: Signal via Android Police / Reprodução)Fonte: Android Police, Signal

Figurinhas animadas

Recém lançada e ainda em expansão, a funcionalidade de figurinhas animadas do Signal ainda não possui um acervo muito grande. Aqui, o aplicativo se assemelha um pouco do Telegram e permite adquirir pacotes de stickers contendo diferentes tipos de reação.

Pacotes de figurinhas animadas do Signal. (Fonte: Signal via Android Police / Reprodução)Fonte: Android Police, Signal

Status

Por fim, mas não menos importante, o Signal disponibilizou uma pequena seção de descrição para cada usuário, conhecida como “sobre mim” ou “status” em outros mensageiros como o WhatsApp e Telegram.

Novo recurso de Status do Signal. (Fonte: Signal via Android Police / Reprodução)Fonte: Android Police, Signal

A nova atualização v5.3.1 do Signal já está disponível para usuários cadastrados no programa de testes e chegará em breve no aplicativo oficial.