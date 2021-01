Simm abre 182 vagas de emprego hoje (7) para Salvador

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) anunciou hoje (7) a abertura de 182 vagas de emprego em Salvador, na Bahia. Os interessados devem acessar o site do órgão para confirmar as vagas e os requisitos. Isso porque, o número de posições podem variar conforme o preenchimento, sem aviso prévio.

Além disso, o Simm solicita que os trabalhadores façam agendamento prévio pelo sistema online a fim de garantir um atendimento presencial de forma individual, com hora marcada e muito mais seguro. Devido à pandemia de Covid-19, o órgão tem tomado medidas para evitar a aglomeração e garantir a saúde de seus colaboradores e clientes.

Para agendar um horário, os interessados devem acessar o site http://www.simm.salvador.ba.gov.br/. Por outro lado, de modo a garantir a inclusão e acessibilidade, o agendamento para pessoas com deficiência visual pode ser realizado pelo número (71) 3202-2005.

Confira as vagas!

Há oportunidades para diversos cargos e níveis de escolaridade, do ensino fundamental ao superior completo. Aproveite e confira:

Ensino Fundamental

Para quem tem o Ensino Fundamental completo, as oportunidades são para as funções de envelopador de veículo, instalador de película, instalador de som e acessórios, auxiliar de açougue, lavador de caminhão, auxiliar de lavanderia. Os salários são compatíveis com o mercado e variam de acordo com o contratante.

Ensino Médio

Profissionais com ensino médio completo podem concorrer às oportunidades de vendedor, motorista de caminhão, açougueiro, manicure, cabeleireiro, auxiliar de farmácia hospitalar, comprador, bartender, auxiliar de cozinha, auxiliar de sushiman, sushiman, garçom, cozinheiro de restaurante, auxiliar de manutenção, supervisor de mercadorias, vendedor de produtos naturais, promotor de vendas especializado em vinhos e repositor de hortifrutti.

As atribuições e os demais requisitos variam de acordo com a função desejada e empresa contratante, assim como remuneração e benefícios.

Ensino Superior

Profissionais com superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia de Produção e áreas afins podem concorrer às vagas de supervisor de loja. É importante ter seis meses de experiência e disponibilidade para trabalhar em Vera Cruz.

Já para o cargo de técnico químico, a empresa contratante exige superior completo em Química, além de seis meses de experiência. São cinco vagas disponíveis, com salário de R$ 1.800,00 e outros benefícios.

