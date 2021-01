Simone trai Capitu e sela pacto com Maurinho em cama de motel · .

Com uma amiga como Simone (Vanessa Mesquita), Capitu (Giovanna Antonelli) nem precisa de inimigos em Laços de Família. Após participar de uma armação com Maurinho (Luiz Nicolau) e Orlando (Henri Pagnocelli), a prostituta vai fazer um novo plano maligno com o pai de Bruninho (Natã e Andrey Beltrão). Os dois selarão o pacto numa cama de motel.

Na novela do Vale a Pena Ver de Novo, Simone falará para Maurinho que Orlando não vale nada, pois lhe prometeu dinheiro e não pagou. Ela dirá que os dois precisam se unir, para não saírem sem nada do acordo com o ricaço.

O ex de Capitu também reclamará, dizendo que o cliente não lhe repassou toda a grana que havia prometido, e os dois saberão que podem se dar mal nas mãos do golpista.

“Minha única arma é você, gata. Você sabe como conseguir. Sabe o que fazer para conseguir”, comentará Maurinho, já passando a mão na coxa de Simone dentro do carro que ela estará dirigindo.

A prostituta o provocará: “Você pode conseguir outras coisas comigo. Coisas que eu posso dar pra você se você quiser, com o maior prazer. A gente podia se entender, podia ser parceiro nessa história”, falará ela, fazendo carinho no rosto dele.

“Se você for generosa comigo… Quem sabe”, dirá o pilantra. Simone sugerirá que eles procurem um lugar mais tranquilo, e o criminoso aceitará. Os dois vão se esbaldar num quarto de motel.

Inscreva-se no canal do .no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer nas suas novelas preferidas!