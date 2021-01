Sindicato dos Atletas de SP promove votação para eleger destaques dos estaduais

O Sindicato dos Atletas de São Paulo promove, até o fim do mês de janeiro, eleições para os destaques do ano de 2020 nos principais campeonatos do estado.

As votações envolvem as Séries A1, A2, A3, 2ª Divisão e o Feminino. Serão eleitos os 11 melhores nomes de cada competição, além dos craques dos campeonatos.

De acordo com o presidente do sindicato, Rinaldo Martorelli, é importante prestigiar os atletas que se destacaram em um ano atípico como 2020, considerando a pandemia do novo coronavírus e as mudanças de calendário.

“Não podíamos deixar de prestigiar o atleta que, mesmo diante de um cenário complicado, foi gigante e entrou em campo para realizar o seu trabalho”, disse Rinaldo.

Todos os associados do Sindicato de Atletas de São Paulo estão autorizados a participar das votações por meio do site http://www.selecaodosatletas.com.br/.