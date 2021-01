Sine Acre divulga 37 vagas de emprego nesta quinta-feira (21)

O Sine Acre divulga quase 40 vagas de emprego nesta quinta-feira (21). As oportunidades são rotativas e os interessados podem fazer contato via telefone para conferir se a vaga desejada ainda está disponível. Confira, a seguir, mais informações e como se inscrever!

Sine Acre divulga vagas de emprego

O Sine Acre divulga, ao todo, 37 vagas de emprego nesta quinta-feira (21). Todas as oportunidades são rotativas e os candidatos podem fazer contato via telefone para conferir se seu cargo de interesse ainda está disponível.

Os interessados podem fazer contato nos telefones: 0800 647 8182 e (68) 3224-5094.

Confira algumas vagas disponibilizadas pelo Sine que exigem experiência:

Atendente de balcão;

Auxiliar de cozinha;

Auxiliar eletrônico;

Cozinheiro geral;

Operador de caldeira;

Vendedor de serviços;

Lanterneiro de automóveis;

Técnico de refrigeração;

Vendedor interno.

Também estão sendo disponibilizadas oportunidades para trabalhadores que não possuem experiência no cargo, confira-as a seguir:

Recepcionista;

Instalador de cortinas;

Auxiliar de linha de produção;

Supervisor de vendas;

Técnico em manutenção de computador;

Confeiteiro;

Agente de viagem;

Açougueiro.

Além destas, há duas vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência no cargo de Vigilante.

Como se inscrever

Para se inscrever em alguma das vagas ofertadas pelo Sine, os interessados devem possuir o cadastro na instituição para conseguir se candidatar. Aquele que não possuir um cadastro, deve procurar uma das unidades e portar o CPF, RG, CTPS, título de eleitor e um comprovante de residência e escolaridade.

