Sine Ceará divulga 1.169 vagas de emprego nesta sexta (15)

O Sine Ceará divulgou a abertura de quase 1.170 oportunidades de emprego nesta sexta-feira (15). As vagas são para atuar em diferentes cargos e, além disso, quase 100 vagas estão sendo destinadas à PCDs. Confira, a seguir, mais informações e como se inscrever!

Sine Ceará divulga vagas de emprego

O Sine Ceará divulgou, nesta sexta-feira (15), a abertura de novos empregos em diversas regiões do estado, incluindo Fortaleza, Sobral e Maracanaú.

Veja, a seguir, as vagas disponíveis na capital:

Teleoperador (50);

Costureira em geral (31);

Motorista carreteiro (14);

Soldador (11);

Operador de máquinas (11).

A capital do Ceará também está oferecendo vagas para Pessoas com Deficiência, dentre elas estão:

Atendente de telemarketing (20);

Auxiliar de limpeza (11);

Operador de caixa (6);

Auxiliar de linha de produção (5);

Recuperador de crédito (5).

Além destas, também há oportunidades para trabalhar na cidade de Sobral. Dentre as vagas disponíveis estão a de Recepcionista, Auxiliar de cozinha, Motorista e Entregador. Para Pessoas com Deficiência, há oportunidades nas vagas de Empacotador, Eletricista, Zelador, entre outras.

Já no município de Maracanaú, há mais de 110 oportunidades de emprego disponíveis, entre elas podemos destacar as vagas de Costureiro, Consultor de vendas, Estoquista, Promotor de vendas e Carregador de caminhão.

Existem ainda, mais de 80 oportunidades de emprego no distrito do Pecém, incluindo as vagas de Auxiliar de Cozinha, Coordenador de restaurante, Recepcionista atendente e Garçom.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das oportunidade de emprego no Sine Ceará (a lista completa pode ser conferida no link), os interessados devem se candidatar de forma virtual, acessando o site ou o aplicativo do Sine.

Para realizar a candidatura de maneira presencial deve-se agendar um atendimento em alguma das unidades do estado, na cidade onde se encontra a vaga.

