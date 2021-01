Sine Manaus divulga vagas de emprego para segunda-feira (18)

Sine Manaus divulga vagas de emprego disponíveis para diversos profissionais. A Prefeitura de Manaus está com 31 oportunidades de trabalho em várias funções, nesta segunda-feira (18). Confira, a seguir, mais informações e como se inscrever!

Sine Manaus divulga vagas de emprego

A Prefeitura de Manaus está com diversas oportunidades de trabalho. São, aproximadamente, 31 vagas disponíveis nesta segunda-feira (18), no Sine do município. Entre as vagas estão:

Atendente de Loja (6)

Necessário ter nível médio de escolaridade e 6 meses de experiência.

Operador de Caixa (6)

Necessário ter nível médio de escolaridade e 6 meses de experiência.

Repositor de Loja (6)

Necessário ter nível fundamental de escolaridade e 6 meses de experiência.

Sine Manaus divulga vagas de Auxiliar de Limpeza (6)

Necessário ter nível fundamental de escolaridade e 6 meses de experiência.

Técnico de Refrigeração (1)

Necessário ter ensino técnico completo em Refrigeração e 6 meses de experiência.

Polidor de Veículos (1)

Necessário ter nível fundamental de escolaridade e 6 meses de experiência.

Lavador de veículos (1)

Necessário ter nível fundamental de escolaridade e 6 meses de experiência.

Mecânico Eletricista (1)

Necessário ter nível fundamental de escolaridade e experiência na função.

Encarregado de Padaria (2)

Necessário ter nível médio de escolaridade e 6 meses de experiência.

Auxiliar de Segurança

1 vaga;

Necessário ter nível médio de escolaridade e experiência na função.

Como se inscrever

Os atendimentos presenciais ainda estão suspensos devido ao Covid-19, portanto, os interessados devem encaminhar o currículo para e-mail: [email protected]. No campo “assunto”, deve-se colocar o nome da vaga pretendida.

O currículo do candidato deve conter informações atualizadas, como por exemplo os números para contato pessoal e informação sobre período de experiência, na situação de não ser o 1º trabalho.

Além disso, é necessário que o interessado valide a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital”. Para disputar as oportunidades, é preciso acessar o endereço eletrônico do Ministério do Trabalho para realizar o pedido de cadastramento.

Além das oportunidades de trabalho, o Sine Manaus continua oferecendo seus demais serviços de forma online. Portanto, informações como validação da Carteira Digital de Trabalho, entrada no seguro-desemprego ou demais dúvidas, são realizadas através do número (92) 99140-0671, com atendimento das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

