Sine Municipal de Campina Grande divulga 48 vagas de emprego

O Sine Municipal de Campina Grande está com 48 oportunidades de emprego disponíveis. O atendimento no local é realizado de segunda a sexta-feira, seguindo todas as medidas necessárias para a segurança da saúde dos cidadãos, mediante a situação do novo Coronavírus. Confira, a seguir, mais informações e como se inscrever!

Sine Municipal de Campina Grande anuncia vagas de emprego

O Sine Municipal de Campina Grande anunciou nesta sexta-feira (29), cerca de 48 oportunidades de emprego. Confira, a seguir, algumas das vagas disponíveis:

Açougueiro;

Ajudante de Carga e Descarga;

Atendente de Farmácia (PcD);

Atendente de Padaria;

Auxiliar de Padeiro;

Cabeleireiro;

Jardineiro;

Mecânico em Geral;

Vendedor Interno;

Vendedor Pracista.

Também há chances para os seguintes cargos: Empregado doméstico, Costureira de máquinas industriais, Balconista, Lavador de automóveis, Motorista carreteiro, Técnico de eletromecânica e Professor de ensino fundamental.

Para concorrer às vagas, os interessados devem apresentar o RG, CPF, carteira de trabalho e currículo atualizado na sede do Sine de Campina Grande.

Todas as oportunidades exigem que os profissionais possuam seis meses de experiência, comprovados na carteira.

Como se inscrever

Os interessados em concorrer às vagas devem ir até a sede do Sine, localizado no prédio do Museu Vivo da Ciência, na Rua Santa Clara, Campina Grande. O horário de atendimento é das 8h às 12h. Todas as medidas de segurança estão sendo tomadas pelo Sine, portanto, é fundamental o uso de máscaras no local.

Para mais informações sobre as oportunidades de emprego, acesse o site.

Mantenha-se atualizado com a informações do Notícias Concursos!