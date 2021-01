Sine Rio Negro anuncia oportunidades de emprego para a próxima semana

O Sine Rio Negro divulgou novas oportunidades de emprego para a próxima semana. As chances são para atuar em diferentes cargos, como Açougueiro, Costureira, Estoquista e Auxiliar de Produção. Também há vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcDs). Confira, a seguir, mais informações e como se inscrever!

Sine Rio Negro divulga oportunidades

Os profissionais que estão em busca de uma vaga no mercado de trabalho podem se candidatar as oportunidades divulgadas pelo Sine Rio Negro (PR).

Há chances disponíveis para os cargos de açougueiro, estoquista e auxiliar de produção. Além disso, há vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcDs). Confira, a seguir, as oportunidades disponíveis:

Açougueiro;

Auxiliar Administrativo;

Auxiliar de Produção;

Carpinteiro;

Conferente;

Costureira;

Estoquista;

Mecânico de Manutenção de Máquinas Industriais;

Pedreiro;

Técnico Agrícola.

Vagas exclusivas Pessoas com Deficiência (PcDs) no Sine Rio Negro:

Auxiliar de Produção;

Auxiliar Administrativo;

Repositor.

Vagas para atuar na região de Campo Tenente:

Líder de Produção;

Representante Comercial.

Para obter mais informações sobre as vagas, os interessados devem comparecer pessoalmente na agência, às11h30 ou das 13h30 às 17h, localizado na Rua Dr. Getúlio Vargas, número 167, no Centro.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das vagas disponíveis na agência, os interessados devem ir até a sede, localizado na Rua Dr. Getúlio Vargas, número 167, no Centro.

Todas as oportunidades estão sujeitas a alterações ao decorrer do dia. Portanto, é indicado que os profissionais cheguem cedo no Sine para garantirem suas vagas.

Mantenha-se atualizado com as informações do Notícias Concursos! Conquiste sua oportunidade de emprego!