Sine RN divulga 109 oportunidades nesta sexta (15); confira as vagas

O Sine RN divulga mais de 100 oportunidades de emprego nesta sexta-feira (15). Ao todo, estão sendo disponibilizadas 109 vagas de emprego para diversas cidades do estado, incluindo Natal e Santa Cruz. Confira, a seguir, todas as informações sobre as oportunidades e como se inscrever!

Sine RN divulga novas vagas de emprego

Confira algumas das vagas ofertadas na cidade de Natal e na região metropolitana:

Atendente de balcão;

Promotor de vendas;

Técnico agrícola;

Vendedor pracista;

Leiturista;

Operador de telemarketing;

Técnico eletrônico.

Além das vagas para trabalho permanente, também há a possibilidade de garantir um emprego temporário nas seguintes vagas:

Ajudante de obras;

Encanador;

Pintor de obras;

Auxiliar de encanador;

Técnico em segurança do trabalho;

Eletricista.

Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica;

Embalador a mão;

Técnico de projeto.

No município de Santa Cruz está sendo disponibilizada uma oportunidade para trabalhar na vaga de Consultor de vendas. Já em São José de Mipibu há uma vaga de Operador eletromecânico.

Como se candidatar

Os interessados que estiverem interessados em alguma das vagas ofertadas podem fazer seu cadastro no Portal Emprega Brasil ou procurar uma agência do Sine disponível na cidade de Natal.

Os candidatos precisam levar todos os documentos pessoais (RG, CPF e CTPS), CNH (se a vaga exigir) e comprovante de residência.

O Sine só realiza atendimento presencial mediante agendamento prévio. Os atendimentos acontecem das 8h às 13h, de segunda à sexta-feira.

