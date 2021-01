Sine Roraima divulga 50 vagas de emprego nesta quinta (21)

O Sine Roraima divulga 50 oportunidades de emprego disponíveis nesta quinta-feira (21). Devido a pandemia de Covid-19, as unidades das agências de trabalho reduziram o horário de atendimento. Confira, a seguir, todas as informações sobre as vagas e como se inscrever!

Sine Roraima divulga vagas de emprego

O Sine Roraima divulgou a abertura de novas oportunidades de emprego nesta quinta-feira (21). Ao todo, estão sendo disponibilizadas 50 vagas em diferentes áreas de atuação.

Confira algumas das oportunidades abaixo:

Almoxarife (1);

Caseiro (1);

Auxiliar de refrigeração (1);

Cozinheiro geral (2);

Empregada doméstica (1);

Lanterneiro (1);

Churrasqueiro (1);

Mecânico (1);

Montador (5);

Salgadeiro (1);

Supervisor operacional (1).

Além destas, há a possibilidade de garantir uma oportunidade na vaga de Técnico de segurança do trabalho, Motorista de caminhão, Marceneiro, Auxiliar de eletricista e Inspetor fiscal.

No Sine RR também estão sendo ofertadas vagas para Pessoas com Deficiência nos cargos de Empacotador, Operador de caixa e Operador de loja.

Como se inscrever

Para se inscrever em alguma das vagas ofertadas pelo Sine Roraima, os interessados devem possuir ou realizar um cadastro no Setrabes, localizado na Avenida Mário Homem de Melo, zona oeste de Boa Vista. O horário de atendimento é das 8h às 12h.

Confira, a seguir, os documentos necessários para realizar a candidatura:

Currículo com os dados atualizados;

CPF e RG;

Carteira de trabalho (CTPS);

Comprovante de endereço;

Certificados (se possuir cursos de qualificação);

Laudo médico (pessoas com necessidades especiais).

Mantenha-se atualizado com as informações do Notícias Concursos! Conquiste sua oportunidade de emprego!