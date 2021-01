SineBahia divulga 39 vagas de emprego nesta terça-feira (26)

SineBahia divulga vagas de emprego para as regiões de Salvador e Lauro de Freitas nesta terça-feira (26). Todos os candidatos, interessados em participar do processo seletivo, devem encaminhar um currículo, com todos os dados atualizados, através do e-mail. Confira, a seguir, mais informações sobre as oportunidades!

SineBahia divulga oportunidades de emprego

O SineBahia está com oportunidades de emprego disponíveis nesta terça-feira (26). Ao todo, foram anunciadas, 39 vagas para as regiões de Salvador e Lauro de Freitas.

Confira, a seguir, as vagas em cada região:

Salvador

Operador de Máquina de Lavar;

Auxiliar Técnico de Instalações Eletromecânicas;

Auxiliar de Manutenção Predial;

Técnico de Refrigeração;

Auxiliar de Almoxarifado;

Açougueiro;

Técnico de Enfermagem;

Cozinheiro de Restaurante;

Lavador de Carros;

Assistente de Vendas.

SineBahia divulga vagas em Lauro de Freitas

Marketing;

Consultor de Vendas;

Preparador Automotivo;

Secretária Executiva.

Como se inscrever

Os candidatos interessados em participar do processo seletivo, da região de Salvador, devem encaminhar um e-mail com todos os dados atualizados para o seguinte endereço: [email protected]a.gov.br.

Já os interessados em uma das oportunidades em Lauro de Freitas, devem encaminhar o currículo para o seguinte endereço de e-mail: [email protected].

No currículo, informações como RG, CPF, nome completo e número de contato atualizados devem estar presentes. Os candidatos também devem encaminhar o e-mail com o campo “Assunto” preenchido com o nome do cargo desejado.

