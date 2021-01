Sinopse de série de O Senhor dos Anéis confirma diferença com o filme; entenda · .

Superprodução do Amazon Prime Video, a série baseada em O Senhor dos Anéis teve a sinopse oficial divulgada pelo serviço nesta quarta-feira (13). A prévia confirmou que a trama se passará milhares de anos antes dos acontecimentos retratados na trilogia original e em O Hobbit, todos dirigidos por Peter Jackson.

“A próxima série do Amazon Studios traz às telas pela primeira vez as lendas heróicas da lendária história da Segunda Era da Terra-Média. Este drama épico se passa milhares de anos antes dos eventos de O Hobbit e O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien, e levará os espectadores de volta a uma época em que grandes poderes foram forjados, reinos subiram à glória e caíram à ruína, heróis improváveis ​​foram testados e o maior vilão que já surgiu da pena de Tolkien ameaçou cobrir todo o mundo em trevas”, diz a primeira parte do texto.

De acordo com a sinopse, os eventos da série devem retratar a criação dos nove anéis e a ascenção e queda do reino dos homens –assim como o surgimento de Sauron, grande vilão da saga, e do Anel do Poder, principal item responsável por dar início à trama da trilogia clássica.

Segundo o site Collider, parte da narrativa também deve se inspirar em O Silmarillion (1977), livro publicado após a morte de Tolkien (1892-1973) que conta a história antes das aventuras dos Hobbits. Em O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel (2001), esses eventos foram citados rapidamente em flashbacks no início do filme.

A segunda parte da sinopse dá um pouco mais de detalhes dos eventos da série e seus personagens.

“Começando em uma época de relativa paz, a série segue um elenco de personagens, tanto familiares quanto novos, enquanto eles enfrentam o temido ressurgimento do mal na Terra-Média. Das profundezas mais escuras das Montanhas Sombrias, às majestosas florestas da capital dos elfos de Lindon, ao reino da Ilha de Númenor e os confins do mapa, esses reinos e personagens esculpirão legados que viverão por muito tempo.”

A série terá um elenco numeroso encabeçado por nomes como Robert Aramayo, Benjamin Walker, Cynthia Addai-Robinson, Peter Mullan, Simon Merrells e Markella Kavenagh.

As gravações da primeira e segunda temporada ocorrem de forma simultânea desde o ano passado e, após a interrupção por causa do coronavírus, foram retomadas em setembro, na Nova Zelândia. Segundo o site The One Ring, que divulgou a sinopse em primeira mão, a Amazon confirma a intenção de produzir cinco temporadas de oito a dez episódios cada.

A empresa pagou a fortuna de US$ 250 milhões (R$ 1,3 bilhão) só para comprar os direitos dos livros da coleção, que inspirou a famosa franquia do cinema. A trilogia dirigida por Peter Jackson venceu 17 dos 30 Oscars a que foi indicada. E, somados, os três filmes arrecadaram US$ 2,9 bilhões (R$ 15,3 bilhões) de bilheteria.