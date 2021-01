O SBT publicou nas redes sociais uma arte com as fotos dos principais nomes da emissora, para desejar um feliz 2021. O que era para ser uma celebração, no entanto, virou motivo para críticas. Internautas apontaram que o elenco da rede comandada por Silvio Santos não tem representatividade e é composto apenas por pessoas brancas.

As pessoas ainda ironizaram a sigla da emissora, indicando que o verdadeiro significado seria Sistema Branco (e não Brasileiro) de Televisão. “Realmente um Sistema Brasileiro de Televisão, só tem branco!”, ironizou um perfil identificado como Jão.

“Aprendi com os meus pais a acompanhar o SBT. Mas a falta de representatividade me afastou. Não há sequer um preto nessa foto. Nenhum preto em nenhum programa. Já passou da hora de mudar isso!”, pediu a internauta Helen Lúcia no Twitter.

A imagem mostra Silvio Santos centralizado e em destaque. Ao lado dele, aparecem as três filhas apresentadoras, Patricia, Rebeca e Silvia Abravanel; do outro lado do patrão, estão Carlos Alberto de Nóbrega, Ratinho e Raul Gil. Nas duas colunas abaixo, mais 20 artistas do elenco, como Eliana, Celso Portiolli, Danilo Gentili, Nadja Haddad, Marcão do Povo e Chris Flores.

“A diversidade passa longe do SBT. Tá mais para TV da Austrália, não do Brasil”, lamentou o tuiteiro Claudemir. “Quando a gente fala de falta de representatividade, é sobre isso que estamos falando. Uma das maiores TVs do país, que tem mais de 50% da população negra, não se tem sequer um apresentador(a) negro(a)”, apontou William Fidellis.

Influenciadores negros também compartilharam a imagem e apontaram a ausência de diversidade no elenco. Confira abaixo a imagem e a repercussão:

SBT = sistema branco de televisão https://t.co/KZCOPihWlj

— kes and the jëts (@freddievocals) January 2, 2021

15 homens

12 mulheres

Todos Brancos https://t.co/qT99p6Wa2S

— Leví Kaique Ferreira (@LeviKaique) January 2, 2021

Essa imagem chocou o total de zero pessoas, mas só colocando assim pra vocês verem do que estamos falando há decadas https://t.co/xJUu3fOkLP

— ondejacyviu (@jacyjuly) January 2, 2021

O canal da Suécia https://t.co/2A8YSUz0UE

— Andreza Delgado (@andrezadelgado) January 2, 2021

Quando a gente fala de falta de representatividade é sobre isso que estamos falando. Uma das maiores tv do país que tem mais de 50% da população negra, não se tem sequer um apresentador/a negro/a … #BlackLivesMatter#RepresentationMatters

— Willian Fidelis (@fideliswill) January 2, 2021

A diversidade passa longe do #SBT ..ta + para TV da Austrália e não do Brasil 🇧🇷🤔

— Claudemir 🇾🇪 🎅🏿🎄 (@ClaudemirFVSPFC) January 2, 2021

Olhando assim nem parece que no Brasil brancos são a minoria. Considerando que mais da metade da população brasileira não é branca, o que essa foto diz sobre o SBT?

— Cabra do sertão de Tatooine (@ThiagoD43378551) January 2, 2021

Realmente um Sistema Brasileiro de Televisão, só tem branco !

— Jão (@eudomjoao) January 1, 2021

Tem tanto branco na foto, q até parece q é uma rede televisão da Suíça pic.twitter.com/7xezWTu6M8

— Natirene Roberts #FreeBritney (@natirene) January 2, 2021