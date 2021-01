Sisu 2021: Período para adesão das Instituições será de 8 a 12 de fevereiro

O Ministério da Educação publicou nesta sexta-feira (22), no Diário Oficial da União (DOU), o Edital Nº 3 que define o cronograma e os demais procedimentos para a adesão das instituições de educação superior públicas e gratuitas ao processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) referente à 1ª edição de 2021.

De acordo com o edital, o prazo de adesão vai do dia 8 ao dia 12 de fevereiro. Após o período de adesão, as instituições terão de 17 a 23 de fevereiro para retificar as informações constantes nos documentos de adesão, se necessário.

Conforme o edital, a 1ª edição do Sisu 2021 usará as notas do Enem 2020 (Exame Nacional de Ensino Médio) como critério de classificação. Após a divulgação do resultado do Enem 2020, o MEC irá publicar o edital com o prazo de inscrição e demais procedimentos para os candidatos.

Ainda de acordo com o edital, as instituições que aderirem ao Sisu devem divulgar, tanto em seus sites como em locais de grande circulação de estudantes, as condições de concorrência às vagas por elas ofertadas no âmbito do Sisu; conforme expressas em seus documentos de adesão, bem como editais próprios, quando couber, e a sistemática adotada para a convocação dos candidatos.

Sobre o Sisu

O Sisu consiste em um sistema completamente informatizado do MEC, cujo objetivo é possibilitar o acesso de estudantes brasileiros a instituições públicas de ensino superior. As vagas são distribuídas de acordo com o estabelecido pela Lei de Cotas (Lei 12.711/2012) e de acordo com a política de ações afirmativas das instituições.

Clique aqui para conferir o edital na íntegra.

