Site britânico estima quando você será vacinado contra covid-19

A vacinação em massa contra a covid-19 no Reino Unido começou em dezembro com o imunizante da Pfizer e foi reforçada nessa segunda-feira (4), quando também passou a ser aplicada a vacina de Oxford. Apesar da ampliação da oferta, muitos britânicos não sabem quando receberão as doses, disponibilizadas inicialmente aos grupos prioritários.

Tentando prever quando cada pessoa será imunizada, a startup Omni Calculator lançou uma calculadora capaz de estimar quanto tempo levará para ser vacinado no Reino Unido. A previsão é feita com base na lista de prioridades do governo e na taxa provável de vacinação.

Para o cálculo, o internauta responde algumas perguntas, informando a idade, se trabalha ou vive em casa de repouso, se é trabalhador da saúde ou gestante, entre outros questionamentos. A ferramenta também quer saber se o visitante tem problema de saúde e se está no grupo de pessoas extremamente vulneráveis ao novo coronavírus.

A calculadora da fila de vacina é fácil de usar.Fonte: Omni Calculator/Reprodução

Após responder ao formulário, a calculadora apresenta uma estimativa de quantas pessoas estão na sua frente na fila de espera da vacina, além de apresentar uma possível data de quando ocorrerá a aplicação das duas doses.

Faça o teste

Conforme a calculadora, uma pessoa de 30 anos que não é trabalhadora da saúde, não está grávida nem doente só receberá as duas doses da vacina entre os dias 19 de janeiro e 2 de julho de 2022, tendo de 27 a 38 milhões de pessoas à sua frente.

Já um cidadão de 65 anos e com as mesmas características terá de 9 a 12 milhões de indivíduos à frente, sendo imunizado entre maio e junho deste ano, enquanto um profissional de saúde de 45 anos estará ainda mais avançado, recebendo as doses em abril ou maio.

E se você morasse no Reino Unido, quando receberia a vacina contra o novo coronavírus? Para saber, basta acessar o site da Omni Calculator e responder ao questionário.