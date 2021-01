Site da Casa Branca guarda easter egg para convocar programadores

A página oficial da Casa Branca, a whitehouse.gov, guarda uma mensagem “secreta” endereçada a programadores. Dentro do HTML da página, a administração deixou um comentário destinado aos profissionais, oferecendo um link para oportunidades de emprego logo em seguida.

“Se você está lendo isso, nós precisamos da sua ajuda para melhor reconstruirmos o país”, diz a mensagem da administração do recente governo de Joe Biden nos Estados Unidos. Logo em seguida, a equipe incluiu um link para candidatura em vagas de emprego na United States Digital Service (USDS), parte importante do plano de governo do novo presidente.

Slashgear/Reprodução

A USDS é uma organização voltada para desenvolvimento tecnológico, fundada em agosto de 2014, durante o governo do ex-presidente dos EUA Barack Obama. Com Joe Biden, a organização foi citada no pacote de ajuda de US$ 1,9 trilhão, sendo parte atuante para contenção do impacto da pandemia no país.

O comentário no código HTML é apenas um easter egg e não garante inserção em nenhuma vaga, mas é interessante notar quão cuidadosos estão sendo os profissionais da nova administração na manutenção da imagem do governo.